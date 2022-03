Roma: dopo incendio al via lavori su Ponte di Ferro

Tra 10 giorni completato marciapiede

Al via lavori sul Ponte di Ferro per il ripristino della banchina e della ciclabile. E’ stato consegnato oggi l’appalto dei lavori di ripristino dell’area del Ponte dell’Industria, danneggiato da un incendio a ottobre 2021, che ha anche reso inagibile il marciapiede e la ciclabile sottostanti. “Grazie al lavoro congiunto dell’assessorato capitolino all’Ambiente, quello ai Lavori pubblici e il Municipio XI”, sono gia’ stati avviati gli interventi di ristrutturazione del marciapiede lato mare, attualmente interdetto, che saranno completati nei prossimi 10 giorni. Da lunedi’ 28 marzo cominceranno le operazioni coordinate dal Dipartimento Tutela Ambientale per la rimozione della passerella lunga circa 50 metri collassata nell’incendio in parte sulla banchina e nell’alveo del Tevere, un complesso intervento che vedra’ anche l’impiego di sommozzatori per ancorare lo spezzone caduto e sollevarlo con speciali gru. Questo intervento si concludera’ in 15 giorni.

“Possiamo dare il via al ripristino dell’area del ‘Ponte di ferro'”, ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. “Un intervento tecnicamente complesso – ha sottolineato Alfonsi – per il quale si sono dovute attendere le necessarie autorizzazioni della Soprintendenza Speciale di Roma e che e’ realizzato grazie alla collaborazione tra gli assessorati e le rispettive strutture tecniche a conclusione del quale, dopo una estesa operazione di bonifica, si procedera’ con il ripristino della ciclabile, il cui cantiere e’ in fase di allestimento”.

“In questa settimana hanno preso avvio anche i lavori di sistemazione e ripristino del marciapiede del Ponte dell’Industria lato mare danneggiato dall’incendio. Appena terminata la rimozione della passerella il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU) procedera’ con l’intervento per la riapertura della ciclabile”, ha aggiunto Ornella Segnalini, Assessora ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Il presidente dell’XI Municipio Gianluca Lanzi ha poi commentato: “I danni subiti dalla struttura in seguito all’incendio hanno comportato la chiusura per motivi di sicurezza e sapere che i lavori permetteranno di riaprire presto il passaggio ciclopedonale che costeggia il fiume e’ davvero una buona notizia per i cittadini”.