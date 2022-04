Roma: è di nuovo caos rifiuti. Ferrara (M5S): “Dove sono i 40 mln del piano Gualtieri?”

Il vicepresidente della Commissione Ambiente si rivolge all'assessora Alfonsi, chiedendole di spiegare dove siano "siano finiti i 40 milioni di euro investiti sul piano di pulizia straordinario voluto a Natale dal sindaco Gualtieri"

A Roma è di nuovo caos rifiuti. Pesa la chiusura della discarica di Albano, che ha lasciato la città senza siti di smaltimento, vanificando gli effetti del piano straordinario di pulizie del sindaco Roberto Gualtieri .

E proprio su come siano stati investiti i 40 milioni di euro stanziati dalla nuova giunta per ripulire la città fino a Natale chiede conto il vicepresidente della Commissione Ambiente, Paolo Ferrara (M5s).

“Una gestione, quella dei rifiuti, imbarazzante e disastrosa, su cui la maggioranza teme addirittura il confronto, come dimostrano i vari rinvii del consiglio straordinario sull’emergenza rifiuti slittato più e più volte – riporta una nota del consigliere pentastellato -. Di cos’ha paura l’assessora Alfonsi? Di non riuscire a spiegare dove siano finiti i 40 milioni di euro investiti sul piano di pulizia straordinario voluto a Natale dal sindaco Gualtieri e il probabile danno erariale in cui incorreranno le casse capitoline? Di non essere in grado di far fronte alle legittime critiche di un’opposizione sempre più indignata e di un’opinione pubblica che non tollera più il degrado in cui versa la città?Di questo passo, a causa di questi incapaci, il Piano di Natale fallirà non solo a Pasqua, ma anche a Ferragosto”, conclude Ferrara.