Roma: è pronta la giunta del municipio centro, Sermoneta vice

Bonaccorsi: Sarà necessario, innanzitutto, intervenire tempestivamente sui problemi urgenti del territorio: decoro, rifiuti, cura del verde

E’ pronta la giunta del I municipio di Roma, quello del. centro storico. Lo annuncia la presidente Lorenza Bonaccorsi: “Parte oggi ufficialmente, con l’insediamento del Consiglio e della Giunta, la consiliatura del primo municipio. Un percorso che, sono certa, sara’ caratterizzato dall’impegno e dalla passione degli eletti, dal lavoro costruttivo con le opposizioni, dal dialogo costante con i cittadini e le realta’ locali”.

“Sara’ necessario, innanzitutto, intervenire tempestivamente sui problemi urgenti del territorio: decoro, rifiuti, cura del verde – continua -. Lavorando, parallelamente, alle grandi sfide come il Giubileo, la valorizzazione del centro storico, i grandi progetti previsti dal Pnrr. Anche per questo sara’ importante dotarsi del personale adeguato per un piano di questa portata, che sappia garantire i servizi e supportarci nel lavoro di questi anni”.

Queste le deleghe: Alessandra Sermoneta e’ vice presidente e responsabile di Lavori Pubblici ed Edilizia scolastica; Giulia Ghia delle Politiche culturali, Politiche educative, Sport, Politiche giovanili; Alberta Campitello si occupera’ di Giubileo, Pnrr, Grandi eventi e Turismo; Jacopo Scata’ di Bilancio, Commercio, Attivita’ produttive, Artigianato, Politiche europee, Rapporti con il Consiglio; Stefano Marin di Politiche ambientali, Rifiuti, Rapporti con i cittadini, Polizia locale; Adriano Labbucci di Patrimonio, Lavoro, Mobilita’, Memoria e Transizione ecologica. Bonaccorsi terra’ per se’ tre deleghe: Pari Opportunita’, Sociale e Personale.