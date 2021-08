Roma, Eur spa riqualifica 115 fioriere nel pentagono dell’Eur

Sui marciapiedi di viale Europa e viale Beethoven

Centoquindici nuove fioriere poste sui marciapiedi di viale Europa e viale Beethoven. Prosegue l’opera di riqualificazione e cura del verde che Eur Spa sta portando avanti nel Pentagono dell’Eur.

L’intervento ha riguardato la messa a dimora di 270 piante della specie Nandina Domestica di altezza pari a 60 cm, che verranno curate e irrigate da Eur Spa con una spesa annua di circa 10.000 euro.

“Non solo operazioni di valorizzazione e riqualificazione del monumentale patrimonio storico-architettonico e paesaggistico gestito dalla societa’ – ha dichiarato in una nota l’amministratore delegato di Eur spa Antonio Rosati -, ma anche interventi capillari nel quartiere per sostenere la valorizzazione del territorio in conformita’ con il nostro oggetto sociale. Negli ultimi due mesi abbiamo portato a compimento importanti opere di riqualificazione, tra cui il restauro della scalinata monumentale di Palazzo della Civilta’ Italiana, restituita alla sua grande bellezza, il restauro della fontana delle Aquile di Minnucci a Palazzo Uffici e la riqualificazione integrale dello Chalet del Lago lungo la passeggiata del Giappone. Siamo convinti pero’ che anche la cura dell’arredo urbano, nei dettagli, sia importante perche’ ci consente di armonizzare i nostri quartieri, aderenti al motto, che dall’inizio del mandato ci anima, che i quartieri belli aiutano le persone ad essere migliori. Vogliamo che Eur Spa sia un punto di riferimento positivo quando si parla di decoro e tutela dei beni architettonici e paesaggistici”.