Roma: Fiepet-Confesercenti, per S. Valentino aumentate prenotazioni cene

Giro affari vale 52milioni

“Il 14 febbraio potrebbe essere la settimana della ripartenza per la ristorazione nella Capitale, il combinato disposto della festa degli innamorati e lo stop delle mascherine all’aperto – con i contagi che stanno diminuendo – sono di buon auspicio per gli esercenti del food e per la filiera enogastronomica romana e laziale”. È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio.

“Un effetto a cascata – aggiunge – che dà segnali positivi già dalle prenotazioni di questi giorni nei ristoranti, aumentate rispetto allo scorso anno per un giro d’affari, che comprende anche bar, pizzerie, gelaterie e pasticcerie di Roma e Lazio, che vale circa 52 milioni di euro. Il budget per cena a coppia varia dai 35 ai 55 euro a persona, con menu accessibili anche per coppie giovani. Dati importanti che potrebbero lanciare la volata ad una ‘gustosa primavera’, magari all’insegna del gelato artigianale italiano e al ritorno delle frequentazioni di piazze e locali, non solo per i ristoranti ma anche per il segmento dello street food e delle discoteche”.