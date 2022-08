Roma: giunta, abrogato regolamento comunale su telefonia mobile

"Passo verso smart city"

Facilitare lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche in maniera capillare su tutto il territorio della citta’: e’ l’obiettivo dell’abrogazione del regolamento comunale per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, approvata dalla giunta capitolina. Il regolamento abrogato “era infatti ormai obsoleto – sottolinea il Campidoglio in una nota – non tenendo conto delle direttive nazionali e del regime semplificato che queste hanno introdotto. Gli interventi di comunicazione mobile verranno quindi ora regolamentati in base alla normativa nazionale, facilitando lo sviluppo dell’infrastruttura e con questa un miglioramento dei servizi per imprese e cittadini”.

“La possibilita’ di sviluppare una infrastruttura di comunicazione piu’ efficiente – afferma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – e’ un passo importante per favorire la transizione digitale e sviluppare una vasta gamma di servizi che possano sfruttare le potenzialita’ delle tecnologie innovative, contribuendo al miglioramento della qualita’ della vita dei cittadini”.

L’abrogazione si inserisce “in un piu’ ampio processo di digitalizzazione della citta’ che – spiega il Comune di Roma – possa supportare lo sviluppo di servizi e prodotti in chiave Smart City. Per poter sviluppare tutto il potenziale del nuovo assetto e’ stato avviato anche un processo partecipativo con gli operatori del settore”. L’abolizione del regolamento “e’ il primo tassello – dichiara l’assessora alle Attivita’ produttive e alle pari opportunita’, Monica Lucarelli – per favorire la creazione di un’infrastruttura tecnologica abilitante che e’ la pre-condizione per lo sviluppo di servizi sempre piu’ intelligenti e flessibili, sviluppati sulle esigenze dei cittadini”. Con la delibera, che sara’ eseguibile solo dopo l’approvazione in Assemblea capitolina, si dara’ anche mandato alla giunta di rivedere la macrostruttura con passaggio di competenze dal dipartimento pianificazione e attuazione Urbanistica, dove le procedure erano finora incardinate con utilizzo ancora di modulistica cartacea, al dipartimento attivita’ produttive e sviluppo economico dove le autorizzazioni saranno gestite per via telematica attraverso un apposito sportello unico digitale. Il nuovo processo informatizzato consentira’ un piu’ veloce iter autorizzativo e migliori controlli e analisi dei dati.