Roma: Gualtieri a cantieri via Tiburtina, lavori conclusi entro 2023 – VIDEO

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha visitato i cantieri stradali di via Tiburtina, alla stazione metro Rebibbia. Nell’occasione, il sindaco ha incontrato le ditte appaltatrici dei cantieri.

“I cantieri della via Tiburtina sono una delle più grandi incompiute di Roma, da anni i lavori non vengono conclusi lungo una arteria fondamentale”, ha detto il sindaco Gualtieri. L’obiettivo dell’amministrazione è completare i lavori entro il 2023.

“Sono molto soddisfatto dell’eccellente lavoro svolto dall’assessora Segnalini, dal Municipio IV e da tutti i soggetti che stanno collaborando per imprimere una fortissima accelerazione a questa opera e portarla a compimento nei tempi previsti”, ha spiegato Gualtieri.

“Puntiamo ad avere il primo tratto pronto già per agosto, il secondo prima della Ryder Cup a giugno 2023 e per il Giubileo anche con interventi complementari di riqualificazione dei tratti circostanti. Oggi si sono presi tutti un impegno, monitoreremo con grande attenzione l’andamento dei lavori. Saremo molto attenti, tutti abbiamo preso un impegno per rispettare questi tempi”, ha concluso il sindaco. Al sopralluogo ha partecipato anche Ornella Segnalini, assessore ai lavori pubblici. “Città metropolitana sta facendo ulteriori tratti dopo il Gra, Tiburtina, determinante per il Giubileo. Abbiamo di fronte un calendario ambizioso ma possibile. La Tiburtina è la prima incompiuta che il Comune porta a termine, è un opera essenziale per tutto il quadrante circostante”, ha concluso l’assessore.