Roma: Gualtieri, accelerare su opere mobilità fondamentali

Attenzione ai 7mila km di strade e a chiusura anello ferroviario

“Roma ha inaugurato ieri la serie di confronti del ministro delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibili Enrico Giovannini con i sindaci delle Citta’ Metropolitane. E’ stato un incontro molto positivo ed approfondito sulle opportunita’ da cogliere”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Abbiamo apprezzato la piena disponibilita’ del ministro, dei suoi uffici, dell’amministratrice delegata e direttrice generale di Rete Ferroviaria Italiana Vera Fiorani e dell’amministratore delegato di Anas Aldo Isi a lavorare insieme, tenendo conto delle specificita’ di Roma: basti pensare che, ad esempio, sul fronte delle infrastrutture, a Roma ci sono 7 mila km di strade su cui transitano milioni di persone, che meritano quindi un’attenzione particolare. Abbiamo discusso, tra i vari temi affrontati, della necessita’ di garantire alle strade della Citta’ Metropolitana che attraversano Roma un accesso omogeneo alle risorse nazionali dedicate alla viabilita’ stradale di competenza provinciale e metropolitana. Poi, abbiamo portato all’attenzione del ministro la necessita’ di accelerare su alcune opere fondamentali per la nostra citta’, a partire dalla chiusura dell’anello ferroviario. Con i dirigenti di Anas abbiamo discusso delle modalita’ per rilanciare e rinnovare il modello positivo di collaborazione gia’ sperimentato in questi primi mesi di mandato per la cura delle strade di Roma. Abbiamo riservato grande attenzione, nel corso dell’incontro, alla necessita’ di intervenire sulla riduzione del rischio idrogeologico di Roma e sui lavori di messa in sicurezza dell’acquedotto del Peschiera grazie alle risorse di rifinanziamento del Piano invasi. E, inoltre, abbiamo ribadito il nostro impegno comune per il rinnovo, la messa in sicurezza e l’estensione della rete di Metropolitane di Roma e per il rifacimento delle stazioni e il futuro della mobilita’ sostenibile nella nostra citta’”, prosegue.

“Questo e’ il metodo che continueremo a seguire: un dialogo molto stretto tra Roma Capitale e Governo, che consentira’ un costante lavoro di messa a punto, pianificazione e rafforzamento degli interventi. Una strategia che ci permettera’ di affrontare tutti i problemi e di individuare risposte concrete, in un’ottica di lungo periodo e con capacita’ di messa a terra immediata delle risorse disponibili”, conclude