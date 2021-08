Roma, Gualtieri: Al lavoro per grande progetto di sport popolare

Ci impegniamo a creare 100 aree pubbliche attrezzate per l’atletica e lo sport di base in tutti i municipi della città"

“Stiamo lavorando ad un grande progetto di sport popolare a Roma, per i giovani e per i cittadini di tutte le età e condizioni sociali. Una città che promuove la cultura del movimento è una città che guarda al futuro”. Lo scrive su Twitter il candidato Sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri.

“I risultati storici di questi giorni dell’atletica italiana possono essere di ispirazione per abbracciare la cultura dello sport, del benessere, dei sani stili di vita – aggiunge quindi l’ex ministro su Facebook -. Un’amministrazione seria e capace deve essere pronta a cogliere un traino di questo genere, e noi stiamo infatti lavorando ad un grande progetto di sport popolare”.

“Inserite in più complessivi progetti di rigenerazione urbana – spiega Gualtieri -, ci impegniamo a creare 100 aree pubbliche attrezzate per l’atletica e lo sport di base in tutti i municipi della città. Alcune allestite ad hoc, altre nelle aree verdi e su sede stradale. Le animeremo, creando occasioni ed eventi all’aria aperta, insieme alle tante associazioni e società sportive presenti sui territori, in collaborazione con gli istruttori qualificati dell’associazionismo sportivo di base, delle federazioni e degli enti di promozione sportiva”. “Lavoreremo alla creazione di app dedicate – prosegue -, che permetteranno la costruzione di percorsi di attività motoria individuale per ogni cittadino, anche in collaborazione con la Federazione dei Medici Sportivi”.

“Una città che promuove la cultura del movimento è una città che guarda al futuro, oltre che una garanzia per la salute, per l’integrazione sociale e la costruzione di una comunità più coesa”, conclude il candidato sindaco di Roma.