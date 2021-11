Roma: Gualtieri in campo per Ostia, terrà delega a litorale

Incontro con minisindaco e GD, entrerà in giunta Ilaria Meli

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha incontrato il segretario romano dei Giovanni Democratici, Agostino Biondo, i due consiglieri del municipio di Ostia, Margherita Welyam e Raffaele Biondo (che nei giorni scorso hanno contestato la composizione della giunta municipale) e il presidente dello stesso municipio Mario Falconi. Nel corso dell’incontro – viene riferito – è stato affrontato un tema fondamentale per il X Municipio: il rilancio del litorale. Gualtieri, in accordo con il minisindaco Falconi, ha annunciato la scelta di assumere le deleghe al litorale e lavorare fin da subito, così come previsto dal programma, all’istituzione di un ufficio extra-dipartimentale che, in stretto raccordo con il territorio, si occuperà del litorale di Roma.

“Gualtieri ha favorito, in queste ore, il dialogo tra tutte le anime della coalizione di centrosinistra, per stimolare e rilanciare il percorso comune della maggioranza uscita vincitrice dalle urne”, sottolinea il Campidoglio. Falconi, accogliendo “con favore la scelta del sindaco” parla di una new entry nellla sua giunta: “Sono lieto della scelta dei Giovani Democratici di indicare, nella figura di Ilaria Meli, un profilo che entrerà a far parte della giunta municipale apportando un forte valore aggiunto”. Da parte loro Biondo e Welyam affermano: “Riteniamo di aderire alla richiesta del sindaco di un’assunzione di responsabilità da parte nostra, indicando una figura che possa entrare a far parte della giunta municipale. Il profilo da noi individuato è quello di Ilaria Meli, una giovane impegnata sui temi della legalità che collabora con Libera”. “Pur mantenendo le criticità che abbiamo espresso sull’impianto generale della Giunta, intendiamo questa scelta come un impegno per portare avanti le nostre battaglie”, aggiungono.