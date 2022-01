Roma, Gualtieri: pronti a emendamento su autonomia poi riforma

limiti risorse evidenti, funzione Capitale pesa. 4.5mln city users, costi Capitale, Roma penalizzata. Dotazione 110 mln molto sottostimata. Maturo tempo per intesa su poteri città

“Roma e’ pronta ad assumersi una crescente capacita’ decisionale anche legislativa che una riforma costituzionale volesse riconoscerle”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della sua audizione di fronte alla Commissione Affari Costituzionali della Camera sui poteri di Roma Capitale.

Il sindaco immagina “un regime giuridico di particolare autonomia adeguato alla specificita’” della citta’ in attesa di una revisione costituzionale “che precisi meglio la specificita’ di Roma Capitale, e costituisce la via maestra per un adeguato salto di qualita’ in termini di poteri e risorse”. Gualtieri si dice pronto “ad entrare nel merito della concreta formulazione di un emendamento”. In attesa di nuove previsioni costituzionali per Gualtieri e’ “possibile fin da subito assicurare piu’ mezzi e risorse a Roma”. Il sindaco lancia un “patto tra Stato e Capitale, come un vero e proprio contratto di servizio tra le parti visti i servizi che la citta’ offre alla comunita’ nazionale” per dare la possibilita’ a Roma “di fare meglio”.

“I poteri e le risorse sono una questione di portata nazionale ed e’ positivo che non sia un tema divisivo perche’ appare a tutti forte la consapevolezza che un regime normativo adeguato avra’ ricadute positive per l’intera nazione. Voglio esprimere l’assoluta disponibilita’ di Roma Capitale a collaborare con Parlamento, governo e Regione per dotare fin Roma di ordinamento all’altezza”, ha aggiunto Roberto Gualtieri.

“L’assenza di un adeguato ordinamento – ha ragionato Gualtieri – si riflette anche sulla dotazione finanziaria della Capitale con limiti gia’ evidenti prescindendo dalla funzione della Capitale. Anche se ci si limitasse solo al peso demografico ufficiale di 2,8 milioni di residenti, si notera’ un deficit perequativo nel fondo di solidarieta’ comunale di circa 170 milioni. Se ci si rivolge alla spesa del personale si vede un dato pari a 393 euro per abitante, contro i 724 di Milano. Se si guarda al tpl si riscontra un’altrettanto evidente situazione di sottofinanziamento”.

Per Gualtieri se si andasse ad esaminare “la attuale ripartizione di diversi investimenti del Pnrr si vedrebbe che in troppi casi il criterio della popolazione viene del tutto o in larga misura non preso in considerazione. Con esiti paradossali in alcuni casi, non solo per Roma ma per le grandi citta’”. Il sindaco ricorda: “Una ricerca della Camera di Commercio di Roma, effettuata utilizzando il computo degli agganci alle cellule telefoniche, i residenti effettivi – ovvero coloro che dormono Roma almeno 5 giorni su 7 – sono 3,3 milioni, i City users a 4 milioni e mezzo. Se a tutto questo si unisce il costo delle funzioni di Capitale il dato di penalizzazione risulta ancora maggiore”.

“Penso sia possibile e necessario avviare in parallelo sia l’intervento di modifica costituzionale, la via maestra, penso oggi si possa realizzare, sia quegli interventi immediati possibili. Anche nel caso di fare la riforma istituzionale, subito, bisogna in parallelo fare tutto il possibile sugli altri fronti. Non ostacolerebbe la riforma costituzionale, anzi, la incoraggerebbe. Lavoriamo subito su questi 3 piani. Io penso sia maturo il tempo per un accordo, siamo pronti a sederci al tavolo anche domani per entrare nel dettaglio di un testo asciutto, che identifichi il fatto che ci sono forme e condizioni di autonomia, anche legislativa, che poi uno statuto speciale con legge costituzionale dettagliera’”, ha aggiunto il sindaco di Roma. “Apprezzando lo spirito di coinvolgimento da parte del Parlamento – ha aggiunto – siamo pronti a partecipare al processo di riscrittura in modo asciutto dell’articolo 114 della Costituzione. Nel frattempo possiamo lavorare tra Comune e Regione. E sul piano legislativo ordinario, c’e’ la legge delega e i decreti legislativi. Tutto questo ci aiuterebbe ad affrontare tanti aspetti nel governo della Capitale”.