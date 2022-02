Roma: Gualtieri, rilancio turismo solo con fine pandemia

"Serve un'azione di sostegno economico al settore più colpito che abbiamo chiesto e che continueremo a chiedere".

“Intanto il governo ha approvato delle misure importanti anche dal punto di vista, come dire, del bilanciamento e dell’allentamento di alcune restrizioni, mi sembra che il governo stia lavorando bene e noi sappiamo che quello che occorre per rilanciare il turismo e’ sconfiggere la pandemia. Quindi, occorre sviluppare la vaccinazione e finche’ non avremo sconfitto la pandemia sara’ molto difficile per il turismo ritornare ai livelli precedenti”.

Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di un convegno sul rilancio del turismo nella Capitale in cui sono stati presentati dati di uno studio di Unindustria secondo cui nell’anno della pandemia Roma ha perso l’80% dei turisti. Gualtieri ha risposto alla domanda se ritiene il livello delle restrizioni anti-Covid adeguato.

“Noi – ha aggiunto – dobbiamo sviluppare il piu’ possibile la vaccinazione e poi procedere come sta facendo il governo per cui se la curva va sotto controllo e le vaccinazioni si diffondono anche le attivita’ economiche possono svolgere le proprie in sicurezza, la strada e’ questa e siamo a supporto del lavoro che stanno facendo il governo e la Regione Lazio. Questo non toglie che serve un’azione di sostegno economico al settore piu’ colpito che abbiamo chiesto e che continueremo a chiedere”. Infine, alla domanda se non sarebbe meglio dotare Roma di un sito integrato e rafforzato sul turismo, il primo cittadino della Capitale ha risposto: “Stiamo lavorando proprio a questo con il Dmo, Destination manager organization, affinche’ abbia una fortissima componente digitale, qualcosa di piu’ di un semplice sito”.