Roma: Gualtieri, scaricare Green Pass anche nelle edicole

'Bisogna creare una ibridazione dei luoghi'. Il candidato a sindaco di Roma per il centro sinistra ha incontrato la sindaca di Barcellona, "riporterò la Capitale ai tavoli internazionali"

A Roma “bisogna creare una ibridazione dei luoghi. Unire la vicinanza fisica all’uso della piattaforma digitale. E’ un percorso che si e’ iniziato a fare ma lo vogliamo fare di piu’. Un bar, un esercizio commerciale, una farmacia: sono luoghi che sono anche reti di una comunita’ di servizi e quindi di cura. Magari la stessa persona che vende il giornale, aiuta a fare la pratica del Green pass a chi non sa usare internet”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centro sinistra, durante l’incontro ‘La Rivoluzione delle citta’. Prossimita’ trasformazione ecologica, partecipazione’ con Ada Colau, Sindaca di Barcellona, e Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale per l’Innovazione.

“Faremo siedere di nuovo Roma al tavolo delle grandi citta’ europee” perche’ “puo’ aiutare la rete di citta’ con cui dialoga” e in questo processo nella Capitale “vogliamo impiegare la piattaforma Decidim per capire come implementare il nostro programma che adesso e’ in condivisione”, ha poi sottolineato Gualtieri. “Abbiamo una leadership condivisa con Milano sul C40, la rete piu’ importante della Uclg, United cities and local governments, la rete (di citta’, ndr) piu’ importante per il dialogo con l’Onu – ha detto la sindaca Colau -. In questi anni ho incontrato spesso il sindaco di Milano, Beppe Sala, un caro amico, anche” ci sono stati contatti con “Firenze a Eurocities, invece Roma non ha avuto la presenza che una citta’ come questa dovrebbe avere. Non la deve inventare, Roma per la sua storia e cultura e’ stata un riferimento europeo per tutti noi”.

“Per questo credo – ha aggiunto la sindaca di Barcellona – che il profilo europeo e l’esperienza internazionale di Roberto Gualtieri siano importanti, ce n’e’ bisogno” e “ieri ero a Bologna per sostenere Matteo Lepore e oggi sono qui perche’ credo che stiano facendo quello che bisogna fare: aggregare un centrosinistra molto largo, con tante liste e organizzazioni unite da un’idea di citta’ perche’ abbiamo bisogno di tutti. Non solo di un partito o l’altro, ma di contare con le persone”. La sindaca di Barcellona ha spiegato quindi: “Sostengo la proposta di Roberto Gualtieri” perche’ “e’ il candidato del centrosinistra che ha la possibilita’ di arrivare al ballottaggio e di poter vincere sulla proposta della destra, che credo non convenga a Roma. Ragione importantissima per essere qui a sostenerlo”.