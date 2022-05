Roma: il 14 e 15 maggio torna l’open day Cie

Prenotazione in otto Municipi di Roma ed ex Pit

Nel fine settimana del 14 e 15 maggio tornano le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere la carta d’identità elettronica. Oltre ai tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune, aderiscono all’Open Day del prossimo weekend i Municipi III, IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV per un totale di oltre 1.000 richieste di Cie garantite.

Nella giornata di venerdì 13 maggio, a partire dalle ore 9 e fino ad esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno sarà possibile prenotare il proprio appuntamento, sempre obbligatorio per fare richiesta della carta d’identità elettronica in occasione degli Open Day.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione, dei Municipi e del personale anagrafico per migliorare il servizio e ridurre i tempi di attesa, sia intervenendo sulle prestazioni erogate nei canali ordinari sia attraverso le iniziative straordinarie nei fine settimana. Invitiamo chiunque sia interessato a partecipare agli Open Day a recarsi presso gli ex Pit e le sedi municipali unicamente dopo aver prenotato l’accesso su Agenda Cie e a consultare il sito istituzionale di Roma Capitale per ogni informazione su date e Municipi aderenti”, ha commentato Andrea Catarci, Assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti. Per espletare la richiesta della Cie bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.