Roma: intesa Campidoglio-Ifel su tributi e risorse Municipi

La giunta capitolina ha approvato lo schema di protocollo d’Intesa triennale tra Roma Capitale e l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, finalizzato al supporto e assistenza per migliorare l’analisi di bilancio e di rafforzamento del processo di accertamento e riscossione dei tributi.

L'intesa con la Fondazione dell'Anci, che non prevede oneri finanziari a carico dell'amministrazione capitolina, punta a migliorare la qualita' dell'azione ammnistrativa, con particolare attenzione alla capacita' di spesa, alla politica delle entrate e alle relazioni tra Comune e Municipi. Il protocollo punta ad una ricognizione della situazione economico finanziaria di Roma Capitale, anche comparata con altri capoluoghi metropolitani e l'avvio di uno studio del patrimonio legato ad un censimento. Verra' analizzato anche il sistema di riscossione e accertamento e si dara' inizio ad uno studio sulle relazioni finanziario-contabili tra Roma Capitale e i Municipi.

“La firma del protocollo d’intesa con Ifel – commenta la vicesindaca e assessora al Bilancio, Silvia Scozzese – e’ un passo fondamentale per rafforzare la capacita’ amministrativa di Roma Capitale, soprattutto sui temi della riscossione e del decentramento amministrativo verso i municipi. Sono molto contenta di questa intesa perche’ ci permettera’ di collaborare con le risorse scientifiche e umane di Ifel, per continuare a mettere in campo tutti gli strumenti utili a far ripartire la macchina amministrativa di Roma”.