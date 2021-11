Roma si legge: al via nel Lazio terza dose per over 40, Zingaretti dice sì a estensione obbligo vaccinale – PODCAST

Su Radio Colonna abbiamo dato voce all’associazione VivinstradaRoma che su Facebook ha dimostrato come i percorsi pedonali di piazza Venezia - con la nuova organizzazione della viabilità - siano diventati impossibili, con ampi tratti - tra l’altro proprio in corrispondenza dell’Altare della Patria - dove le strisce sono inesistenti

Ecco le principali notizie della giornata dalla rassegna stampa a cura di Marco Moretti che potete ascoltare anche in versione podcast (cliccare qui).

Estendere l’obbligo vaccinale

Nel crescente dibattito sull’ipotesi lockdown per i non vaccinati, modello Austria, si inserisce un concetto chiaro espresso dal presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti dalle colonne del Corriere: “La nostra libertà va difesa”. È una linea condivisa da altri governatori da Fedriga, Fontana, Occhiuto: “La fascia di obbligo vaccinale va ampliata – dice Zingaretti – non per ledere la libertà di qualcuno, ma per garantire le libertà di tutti. Nessuno faccia lezioni sui concetti di libertà, nel non osservare le regole e nel mettere a rischio le vite degli altri non c’è nessuna libertà. Anzi è la negazione della libertà in nome di un privilegio individuale”.

Nel Lazio si può prenotare terza dose per over 40

Dalla mezzanotte, intanto, sul portale Salutelazio e l’app si prenota la terza dose del vaccino per gli over 40, tramontata la parola richiamo si chiama ufficialmente booster. Ma il servizio funziona bene e questa è la cosa più importante. Pochi clic molto ben organizzati, ampia scelta di centri vaccinali e ad avvenuta prenotazione l’sms di riepilogo, un meccanismo rodato che si conferma per la sua efficacia.

Draghi e Gualtieri per Roma

Incontro ieri tra Draghi e Gualtieri: “Per riportare Roma al centro dell’agenda – scrive Repubblica – Il sindaco punta a fare il commissario per l’Anno Santo del 2025 come fece Rutelli nel 2000. Si è parlato anche di fondi del Pnrr, expo e futuro del trasporto pubblico capitolino”.

Niente condoni, ufficio chiuso

Leggiamo sul Corriere che “l’Ufficio condono edilizio resta chiuso anche con il rientro al lavoro degli impiegati e non si sa quando potrà riaprire. L’edificio di via di Decima è stato dichiarato inagibile a causa dell’amianto, ma la bonifica non può partire perchè bisogna prima portare i faldoni all’esterno: 180 mila pratiche, risalenti sino a 36 anni fa”.

Il concorsone in Campidoglio

Il Tempo torna ad occuparsi del famoso concorsone del Campidoglio: “La selezione per 1500 posti in Comune si è svolta a giugno, l’obiettivo era di assumere tutti entro 3 mesi. Le graduatorie complete ancora non ci sono. L’ex assessore De Santis alla vigilia del voto ne aveva annunciato la pubblicazione”. E monta la protesta degli idonei, sono 2779 che hanno creato un comitato di cui sentiremo parlare.

Impossibile attraversare la strada

