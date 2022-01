Roma: lotta ai tavolini selvaggi, task force e progetto pilota su Municipi centro

Il primo step sarà l’invio di un avviso, tramite le associazioni di categoria, a tutti gli esercenti.

Lotta ai tavolini selvaggi nella Capitale e, in particolare, nel centro storico. Tre i punti di intervento su cui si concentreranno le prossime azioni dell’assessorato allo Sviluppo economico e commercio di Roma: l’avvio di una task force per rimuovere tavoli e dehors che occupano spazi oltre i limiti di legge; una cabina di regia sulle Occupazioni di suolo pubblico (Osp) che coinvolgerà il dipartimento Attività produttive, i Municipi e la polizia locale; un progetto pilota che partirà dai Municipi I, II, XV per tornare al rispetto delle regole dopo un lungo periodo di mancati controlli.

Il primo step, spiegano dall’assessorato, sarà l’invio di un avviso, tramite le associazioni di categoria, a tutti gli esercenti. Un vademecum in cui vengono ricordate norme e regole sulle Osp e l’annuncio dei controlli che ne seguiranno. A seguire si avvierà il controllo delle situazioni di illegalità segnalate dai municipi a partire dalle aree con maggiori criticità: entro venerdì 21 gennaio i minisindaci indicheranno al dipartimento Attività produttive le situazioni e le singole vie che hanno massima priorità, per quanto riguarda installazioni su percorsi per disabili, intralcio e rischio per la viabilità e pericolo per i pedoni e automobilisti. Le Osp fuorilegge saranno rimosse, così come quelle impiegate dagli esercizi privi di licenza di somministrazione, che non rientrano tra quelle autorizzate alla richiesta delle Osp Covid. Infine ci sarà uno screening sugli arredi che porterà alla rimozione delle coperture laterali ad esempio che vanno a vanificare gli sforzi per contrastare la pandemia. I controlli saranno affidati alla polizia locale di Roma Capitale.

“Abbiamo deciso di approntare un piano importante – spiega l’assessora allo Sviluppo economico Monica Lucarelli – per riportare decoro e legalità. Abbiamo recepito le segnalazioni dei cittadini e delle stesse associazioni di categoria che ci hanno chiesto di arginare la deregulation che si era creata. Abbiamo intenzione di far partire i controlli nelle aree più critiche per questo abbiamo scelto i tre municipi con più dehors esterni. La cabina di regia nasce esattamente in questa chiave: un tavolo di confronto con finalità operative. Il progetto pilota dei tre municipi, che voglio anticipatamente ringraziare per la disponibilità, sarà esteso gradualmente a tutti i municipi di Roma. Rispetto delle regolo e decoro non possono mai passare in secondo piano in una città come Roma”.

All’incontro con l’assessora hanno partecipato, tra gli altri, il comandante generale della polizia locale di Roma, Ugo Angeloni, e i due vice Stefano Napoli e Mauruzi Maggi; il direttore del dipartimento Attività Produttive, Francesco Paciello; l’assessore al Commercio del I Municipio, Jacopo Scatà; la minisindaca del II Municipio Francesca Del Bello e l’assessora al commercio Valentina Caracciolo; il presidente del Municipio XV Daniele Torquati e il direttore del Municipio XV Claudio Saccotelli. La prossima riunione della cabina di regia è prevista per inizio febbraio.