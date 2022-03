Roma: Meleo (M5s), su riqualificazione Rinascente al Tridente Gualtieri dimentica meriti di Raggi

"Facile attribuirsi meriti non propri"

In Centro terminano finalmente i lavori di ripavimentazione e riqualificazione dei marciapiedi su via del Tritone e via Due Macelli.

Ma i Cinquestelle non ci stanno: i lavori sono iniziati nel febbraio 2021 finanziati dalla vicina Rinascente di concerto con l’ex sindaca Virginia Raggi.

“Ricordo a tutti che questo progetto e’ stato concertato tra Virginia Raggi e La Rinascente ed e’ stato materialmente eseguito dal dipartimento Lavori pubblici con la mia gestione – afferma la capogruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea capitolina, Linda Meleo – Facile attribuirsi meriti non propri”, prosegue.

“Sulla stessa scia l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, annuncia che fra un mese partira’ la collocazione dei sampietrini tolti da viale Aventino sulla parte pedonale di via del Corso – continua Meleo -. Anche questo lavoro lo si avra’ grazie al piano sampietrini voluto da Virginia Raggi e al progetto, gara, inizio lavori gestito dal dipartimento Simu sotto la mia supervisione quando ero assessore. Piano sul quale molti non si sono risparmiati da critiche o derisioni. Caro sindaco, queste sono solo alcune delle attivita’ di cui potra’ farsi vanto. Ricordo i 40 milioni di manutenzioni straordinarie stradali lasciate alla citta’ dalla sottoscritta e di cui si e’ vantato, senza ricordare chi le ha messe in piedi, durante una strana conferenza stampa in cui ha annunciato cosa fara’ a Roma nei prossimi mesi, di fatto illustrando lavori non suoi. Quando potremo iniziare a vedere qualcosa farina del suo sacco? Credo dovranno passarne di mesi. Nel frattempo, qualche grazie farebbe piacere, oltre che essere doveroso”, conclude Meleo.