Roma: Merope acquista i villini liberty del rione Sallustiano

Acquisizione da 100 mln più 80 per investimenti

Passano di mano i villini liberty del rione Sallustiano che ora saranno restaurati e adeguati agli attuali standard energetici. Merope Asset Management, per conto del veicolo di investimento “Elettra”, ha concluso l’acquisto da un importante fondo internazionale di 10 edifici a Roma denominati “I Villini del Rione Sallustiano” e situati tra le vie Sallustiana, Boncompagni, Piemonte e Quintino Sella. Gli edifici sviluppano una superficie di oltre 17.000 mq e hanno ospitato, tra l’altro, le sedi del Mediocredito e di Unicredit, per poi passare sotto la proprietà di un fondo internazionale.

L’acquisizione rappresenta uno dei single-deal di maggiore dimensione nel mercato immobiliare di Roma, per un valore di circa 100 milioni di euro. Merope ha in programma sugli edifici investimenti per circa 80 milioni di euro.” Puntando ai massimi standard di efficientamento energetico, l’investimento sarà finalizzato alla trasformazione e restauro degli asset in chiave completamente green, con lo scopo di riportare uno dei più storici ed iconici angoli del centro di Roma al suo splendore originario” spiega la società L’operazione è stata sostenuta da due primari istituti bancari italiani, Intesa Sanpaolo e Banco BPM, con un finanziamento di circa 100 milioni di euro, suddiviso in quote paritetiche tra le due banche. Secondo Pietro Croce, fondatore e CEO di Merope Asset Management, ” Stiamo assistendo a una fase di ripartenza della città di Roma e siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo in un momento così determinante della sua storia. I Villini del Rione Sallustiano sono un’icona del centro di Roma e, assieme ai nostri investitori, puntiamo a trasformarli in un landmark unico per la città e a livello internazionale”.