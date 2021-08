Roma: Michetti, problema incendi su bus va affrontato con rigore

Il candidato del centrodestra cerca di analizzare la situazione che riguarda gli incendi dei bus Atac, l'ultimo poche ore fa

Quello relativo agli incendi dei bus Atac è un tema ricorrente nella Capitale. Specialmente durante la stagione estiva con le alte temperature, è consuetudine scontrarsi con avarie di vario tipo che mettono a repentaglio l’incolumità dei viaggiatori. In merito è invenuto il candidato sindaco Enrico Michetti, con un post su Facebook.

“L’autobus dal quale è partito l’incendio sarebbe potuto andare a fuoco mentre era in servizio, come è già successo, con conseguenze molto più gravi. Quando un fenomeno come quello degli autobus che prendono fuoco ormai si ripete ciclicamente ed in maniera consistente significa che non si è ancora venuti a capo del problema”. E’ quanto afferma con un post su Facebook il candidato sindaco Enrico Michetti, in relazione all’incendio che ha coinvolto tre autobus di linea e avvenuto la notte scorsa nel deposito Atac di via di Grottarossa. “Visto che non ci è dato conoscere – prosegue – ciò che si sta facendo per risolvere questa infernale criticità ormai, dopo anni, sorge il dubbio che il grave problema non inquieti a sufficienza gli attuali gestori o venga ritenuto un male minore a cui occorre soggiacere.

Viceversa credo che il fenomeno degli incendi degli autobus vada preso di petto con rigore, svolgendo prima un’adeguata attività istruttoria e successivamente apprestare i rimedi tecnici logistici ed amministrativi necessari alla definitiva rimozione della criticità. Anche perché gli incendi, oltre al danno al servizio di trasporto e all’ambiente, creano danni alle finanze della società e soprattutto alla sua immagine. Se qualcuno avesse intenzione di utilizzare gli incendi per svendere Atac a qualche speculatore ha sbagliato indirizzo. Atac resterà interamente pubblica e dovrà essere risanata, rilanciata e ripianificata attraverso un progetto di sviluppo di servizi per la mobilità del cittadino e del turista”.