Roma: Morassut, giusta idea di un ‘Campidoglio 2’ all’Ostiense

No a Museo Unico della storia antica proposto da Calenda

“L’idea di alleggerire il colle capitolino dalle funzioni amministrative e’ giusta. Credo che Calenda alluda al progetto del 2005 di realizzare un ‘nuovo Campidoglio’ presso la Stazione di Ostiense, un progetto che resta valido nonostante abbia trovato molti incomprensibili ostacoli da parte delle amministrazioni comunali succedutesi dopo il 2008, credo solo per futili gelosie e per quel vizio tutto italiano di considerare sempre e comunque sbagliato quel che fa un’amministrazione precedente di diverso colore politico. Quanto all’idea di realizzare un unico museo della storia antica di Roma, condivido le perplessita’ di molti esperti che si sono espressi sul tema, purche’ pero’ si provveda al rilancio e alla riapertura di strutture come il Museo della Civilta’ Romana, chiuso da anni, in un edificio e su una piazza straordinaria diventata un mondezzaio”.

Cosi’ in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut.

“Ricordo il bellissimo progetto del professor Andrea Carandini — continua Morassut — di realizzare il grande Museo di Roma come un Atlante della Roma antica presso il Circo Massimo, negli uffici del Dipartimento al Commercio che potrebbero essere portati ad Ostiense. Il progetto di Carandini andrebbe ripreso perche’ ha le caratteristiche di un progetto moderno e divulgativo, basato su tecnologie innovative e interattive. Peraltro potrebbe essere parte di un programma piu’ vasto finalizzato alla pedonalizzazione di Via Dei Cerchi, al ricongiungimento del Palatino con la Valle Murcia, uno stralcio essenziale del Progetto Fori. Su questo penso ci si debba impegnare”.