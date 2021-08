Roma: morta storica ambientalista Mirella Belvisi

Ev Lazio "dedicarle parco Tor Marancia"

E’ morta Mirella Belvisi, storica ambientalista ed ex consigliera comunale dei Verdi a Roma dal 1993 al 1997, nonche’ vice presidente della sezione di Roma di Italia Nostra. Ne danno annuncio in una nota Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano portavoci di Europa Verde Lazio e Roma.

“Tra le sue battaglie piu’ importanti c’e’ stata quella dell’acquisizione di Tor Marancia al Parco dell’Appia Antica. Noi di Europa Verde chiediamo che sia titolato a suo nome il parco di Tor Marancia e si chiami quindi Parco Mirella Belvisi. Simona Ficcardi, consigliera comunale di Roma e capogruppo di Europa Verde in Assemblea Capitolina, presentera’ una mozione in tal senso.

“In sua memoria chiediamo anche che sia rispettato in aula un minuto di silenzio”, affermano Bonessio, Calcerano e Ficcardi.

“Ci addolora la morte di Mirella Belvisi storica ambientalista. La difesa dei parchi, del verde pubblico, del risparmio del territorio sono stati sempre obiettivo del suo impegno, anche da consigliera comunale”. Lo dichiara Stefano Fassina consigliere di Sinistra X Roma promotore della lista Sinistra Civica Ecologista. “Il Pineto, il Parco Piccolomini, ma soprattutto il suo impegno per il la Tenuta di Tor Marancia – aggiunge – e la sua acquisizione al parco dell’Apia Antica, sono alcune delle vertenze per le quali si e’ battuta con grande passione e competenza. Fu al nostro fianco nello stilare il programma di Sinistra X Roma, nelle elezioni amministrative del 2016, ma anche contro il business parck di Tor Di Valle, come vicepresidente di Italia Nostra. La ricordiamo con affetto e stima, ha dato un contributo vero alla difesa dell’ambiente romano. Accogliamo percio’ positivamente la proposta di intitolare a lei il parco di Tor Marancia. Sosterremo la mozione della consigliera Ficcardi”.

“Voglio esprimere il mio grande cordoglio per la scomparsa di Mirella Belvisi. Una vita, la sua, spesa in prima linea in difesa dell’ambiente, della natura e della biodiversita’, dall’impegno come consigliera comunale al suo ruolo di dirigente di Italia Nostra, a cui voglio essere personalmente vicina nella perdita di una pietra miliare dell’associazione”. Cosi’ in una nota la capogruppo della Lista civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni. “Architetta, urbanista, politica, Mirella restera’ un esempio a cui guardare, per il suo attivismo e la sua competenza messa al servizio della difesa del patrimonio naturalistico, del paesaggio e del tessuto urbano di Roma e per il suo essere, come ha ricordato Ebe Giacometti, una ‘donna giusta’”, conclude