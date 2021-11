Roma, municipio Roma VIII: Ciaccheri presenta giunta, “prosegue percorso buona strada”

"Nostra sarà amministrazione partigiana"

“Si riparte tutte e tutti assieme sul percorso della buona strada tracciata in questi tre anni. Ho giurato di rispettare fedelmente la Costituzione nata dalla Resistenza antifascista, in occasione della prima seduta del nuovo Consiglio Municipale. Quella del Municipio Roma VIII e’ stata e sara’ un’amministrazione ‘partigiana’, dalla parte di tutte le cittadine e i cittadini partendo da chi e’ piu’ debole, piu’ fragile perche’ nessuno resti solo”.

E’ quanto dichiara, in una nota, Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII.

“La nuova squadra di governo del territorio riparte dalla continuita’ del lavoro fatto e sono felice di poter affrontare le prossime sfide assieme a Francesca Vetrugno che proseguira’ il suo lavoro per la scuola, ad Alessandra Aluigi che continuera’ a seguire le politiche sociali e diritti LGBTQ+ e a Michele Centorrino, che seguira’ le politiche ambientali e la tutela e la promozione dei nostri fiumi – aggiunge Ciaccheri presentando la sua giunta -. Do il benvenuto ad Antonio Calicchia, gia’ apprezzato dirigente amministrativo, che mettera’ la sua esperienza al servizio del territorio seguendo il Bilancio e le attivita’ produttive e sara’ anche il mio vice in giunta; con noi anche Luca Gasperini, che conta un’esperienza importante come consigliere municipale e si occupera’ di lavori pubblici e di mobilita’; infine direttamente dalle realta’ di base territoriali ci sara’ Maya Vetri che seguira’ i temi culturali e la memoria storica”. “Da oggi c’e’ un nuovo inizio, con le consigliere e i consiglieri e con la giunta, tutte e tutti insieme per non far mai mancare il nostro impegno quotidiano, senza sosta, per il bene delle nostre comunita’ e della nostra meravigliosa citta’”, conclude il presidente.