Roma: Municipio XI su piano freddo, bilancio positivo per accoglienza senzatetto

Tra le quindici e le diciotto persone accolte ogni giorno

Tra le quindici e le diciotto persone accolte ogni giorno dal 20 dicembre al 31 marzo grazie al “piano freddo” dell’XI Municipio, in collaborazione con le strutture dipartimentali, l’assessorato alle politiche sociali e le associazioni territoriali di volontariato. E’ il bilancio dell’accoglienza di persone senza fissa dimora nella struttura di via Lupatelli nel Municipio di Roma XI Arvalia Portuense, al termine del progetto “piano freddo 2021-2022”.

“Il bilancio del ‘piano freddo 2021-2022’ è positivo – dichiara il presidente dell’XI Municipio, Gianluca Lanzi – grazie ai volontari e alle associazioni coinvolte è stato possibile accogliere persone che avrebbero vissuto in condizioni difficilissime, che, a causa delle temperature sotto zero di questo ultimo inverno, avrebbero rischiato la vita ogni notte. Abbiamo messo a disposizione una sede municipale non utilizzata, dove la notte hanno trovato rifugio, donne e uomini, giovani e anziani. Oggi abbiamo voluto ringraziare con un piccolo riconoscimento ufficiale, la consegna di una targa, i volontari di Croce Rossa Italiana Comitato Municipi 8-11-12, della Comunità di Sant’Egidio, della Parroccha di San Gregorio Magno e dell’Associazione Vivere la Gioia. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile.

Il progetto a cui abbiamo lavorato ci ha permesso di conoscere da vicino storie diverse di fragilità e di tessere una rete di solidarietà che non disperderemo e che anzi ci aiuterà a organizzare servizi territoriali più vicini ai bisogni delle persone”, conclude Lanzi.