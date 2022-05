Roma, Municipio XII: al via bando per nuova sede

Zevi, vogliamo ridurre i costi

E’ stato pubblicato ieri sera, sui canali di Roma Capitale, l’avviso pubblico a presentare offerte per la cessione in proprieta’ di immobili da adibire a nuova sede del Municipio XII. “Con questa operazione l’amministrazione risparmiera’ circa 800 mila euro all’anno – dichiara in una nota l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi – e rientra in un piano sedi complessivo che il Patrimonio vuole portare avanti con forza. Ragioniamo a lungo termine per abbattere i fitti passivi a carico del bilancio, incrementare il patrimonio pubblico per qualita’ e quantita’ e garantire ai lavoratori del Municipio XII un luogo di lavoro sicuro e dignitoso”, conclude Zevi.

“Per il Municipio XII si tratta di un passaggio storico: una sede finalmente di proprieta’ che permetta di razionalizzare gli spazi e dare un luogo di lavoro piu’ confortevole per i nostri dipendenti. Un ringraziamento al sindaco Gualtieri, all’assessore Zevi e agli uffici per aver portato avanti in poco tempo l’iter amministrativo”, aggiunge ilresidente del Municipio XII, Elio Tomassetti.