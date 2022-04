Roma: Municipio XII, la ludoteca chiusa diventa magazzino

Protesta FI "raccolta firme"

Una petizione territoriale per chiedere di realizzare, recuperando l’immobile chiuso da due anni, una ludoteca e giochi per bambini a piazza Merolli nel Municipio XII di Roma. A promuoverla il consigliere di Forza Italia al Municipio XII, Pietrangelo Massaro, che spiega: “Riteniamo che il parco e la struttura interna debbano offrire finalmente un luogo di aggregazione e un servizio di intrattenimento per i bambini dei Colli Portuensi. L’immobile è chiuso già da due anni – spiega Massaro – e dalla memoria di giunta del Municipio XII del 14 febbraio scorso, che ha approvato il secondo progetto Puc ambiente a Piazza Merolli, si evince che esso verrà utilizzato come deposito per gli attrezzi, come magazzino per agevolare lo spostamento dei soggetti impiegati negli interventi. Noi, come evidenziato anche in commissione Trasparenza, non condividiamo questa scelta dell’attuale amministrazione, soprattutto tenuto conto delle reali esigenze manifestate dalle famiglie che vivono in zona”.

“Pertanto, oltre ad aver indirizzato una interrogazione a risposta scritta al presidente del Municipio XII – conclude Massaro – lanciamo questa raccolta firme per chiedere innanzitutto che la struttura in questione, sanate al più presto le presunte irregolarità urbanistiche che la inficerebbero, venga restituita alla comunità territoriale come ludoteca e, in secondo luogo, che vengano installati giochi per bambini nel parco”.