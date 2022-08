Roma: Municipio XV, dall’8 agosto lavori di rifacimento segnaletica Corso Francia

Fino al 26 agosto, esclusivamente in orario notturno

Prenderanno il via il prossimo lunedì i lavori disposti dal dipartimento Simu di rifacimento della segnaletica orizzontale di Corso Francia a Roma da via Valdagno alla fine di Ponte Flaminio, in entrambi i sensi di marcia. Lo rendono noti il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’assessora ai lavori pubblici, Gina Chirizzi.

“In particolare, dall’8 al 26 agosto, esclusivamente in orario notturno, gli interventi riguarderanno il tratto da Via Valdagno fino alla fine del Ponte Flaminio in entrambi i sensi di marcia, con l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h e riduzione della carreggiata”, si legge nella nota del Municipio XV.

Dall’8 al 10 agosto invece i lavori, che si svolgeranno in orario diurno e con l’istituzione del divieto di sosta, interesseranno i seguenti tratti: da Corso Francia, area parcheggio su strada laterale direzione Roma dal civ. 247 al civ.221 (altezza semaforo inversione di marcia); da Corso Francia, area parcheggio su strada laterale direzione Roma dal civ. 209 al civ. 201; da Corso Francia, area parcheggio su strada laterale direzione Roma dal civ. 193 al 183. Nella giornata dell’11 agosto invece, in orario diurno e con istituzione del divieto di sosta, gli interventi riguarderanno il tratto di Corso Francia, area parcheggio su strada laterale direzione fuori Roma, dal civ. 176 al civ. 200 e dal civ. 214 al civ. 222. “Con un grande lavoro congiunto tra amministrazioni continuiamo a lavorare per il nostro territorio; grazie a tutte le squadre a lavoro e alla cittadinanza a cui chiediamo come sempre di collaborare affinché gli interventi possano svolgersi nei tempi e nelle modalità previste”, concludono il presidente e l’assessore.