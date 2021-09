Roma: nasce progetto lotta a spreco alimentare con riduzione Tari

Per commercianti che aderiscono

Nasce “Roma Food Policy”, l’iniziativa pensata per contrastare lo spreco alimentare e attuare una politica sostenibile di riduzione dei rifiuti e recupero delle derrate alimentari in eccesso, da destinare alle categorie piu’ fragili della societa’. Questa azione, contenuta anche nel Paesc (Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima), riveste un ruolo ambientale e sociale di grande rilevanza contribuendo a ridurre la produzione dei rifiuti organici, la poverta’ alimentare e le emissioni di CO2.

“Grazie a questo progetto – si legge in una nota del Campidoglio – gli operatori privati del settore alimentare (panetterie, gastronomie, supermercati, mercati, bar, ristoranti, mense, industrie alimentari, ecc) che presenteranno a Roma Capitale progetti di redistribuzione, a titolo gratuito, delle eccedenze avranno diritto ad una riduzione della Tari del 25 per cento, sulla parte variabile, in base alla quantita’ totale di cibo donato. Il progetto prende avvio tramite una Dichiarazione iniziale (Di), inviata al Dipartimento tutela ambientale, contenente i dati dell’attivita’ commerciale, la quantita’ presunta di cibo donato e il destinatario della donazione (Associazioni del Terzo Settore)”.

La riduzione della Tari, nella misura del 25 per cento, viene concessa a condizione che venga presentata, ad Ama, un’apposita istanza di rendicontazione finale contenente la documentazione attestante l’avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari e dei quantitativi effettivamente donati nel corso dell’anno. La richiesta di agevolazione e la relativa documentazione dovra’ essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza. “Combattere lo spreco alimentare – spiega ancora il Campidoglio – non e’ soltanto un obiettivo mondiale, sancito anche da ‘Agenda 2030′, ma anche una priorita’ della strategia europea per l’economia circolare. Basti pensare, infatti che solo in Italia vengono prodotte, in un anno, circa 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari che rappresentano il 16,8 per cento dei consumi annui. Ogni anno vengono sprecate, quindi non riutilizzate per alimentazione umana, 5,1 milioni di tonnellate di cibo che rappresentano il 15,4 per cento dei consumi annui alimentari. Parliamo di una perdita economica pari a 12,6 miliardi di euro all’anno (ovvero 210 euro di perdita pro capite).

Con questa iniziativa Roma Capitale intende trasformare quella che per alcuni rappresenta una buona pratica in un modello stabile di prevenzione e di sostegni sociali che si traducono in benefici ambientali ed economici, non solo per chi aderisce al progetto, ma per tutta la comunita’ romana. Attraverso le risorse messe a disposizione per le agevolazioni Tari, l’Amministrazione investe direttamente in una delle azioni piu’ rilevanti in tema di prevenzione dei rifiuti e lo fa attraverso un piano che puo’ essere facilmente realizzato grazie alla creazione di una rete e alla partecipazione diretta di attivita’ commerciali e associazioni del terzo settore”.