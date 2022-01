Roma: ok dalla commissione speciale sul Pnrr

Caudo in pole per la guida. Slitta a 11 gennaio la votazione su commissioni Expo e Giubileo

L’Aula Giulio Cesare ha approvato nella seduta odierna l’istituzione della commissione capitolina speciale sul Pnrr. Per la presidenza è in pole Giovanni Caudo, capogruppo di Roma Futura, già assessore all’Urbanistica con Ignazio Marino e ex minisindaco del III municipio. Slitta, invece, all’11 gennaio la votazione sulle altre due commissioni speciali, su Expo 2030 (la cui presidenza dovrebbe andare alla ex sindaca Virginia Raggi del M5s) e Giubileo 2025 (al vertice si parla di Dario Nanni della lista Calenda).