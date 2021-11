Roma: partiti lavori su 4 arterie, 1km rifatto per ciascuna

In mattinata era stato il sindaco Gualtieri ad annunciare il via dei lavori

In una notte è già stato rifatto il manto stradale di un chilometro per ciascuna delle quattro arterie interessate, nei tratti più periferici, dalla manutenzione straordinaria: via Salaria, via Portuense, Via Tuscolana e via Casilina.

Lo si apprende dal Campidoglio. In mattinata era stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri da annunciare il via alle operazioni “partite” la scorsa notte a tempo di record” rispetto all’iter legislativo che ha poi portato alla relativa convenzione con Anas. I lavori, che vengono eseguiti dalle 21 alle 6 per non arrecare disagi ai cittadini, dovrebbero terminare in poche settimane.