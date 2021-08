Roma: Pedica (+Europa), Strade nuove? Ancora solo tante buche

Da Raggi solo spot, si faccia un giro in città

“Strade Nuove a Roma? In cinque anni abbiamo solo visto moltiplicarsi le buche. Raggi è una campionessa di spot”. È quanto afferma Stefano Pedica, coordinatore del gruppo Più Europa più Roma. “Non basta asfaltare qualche metro di strada per far credere ai romani che è tutto bellissimo – sottolinea Pedica –.

La realtà dice il contrario. Raggi ci informa che in questi giorni si sta riqualificando viale Palmiro Togliatti e, come un disco rotto, rilancia l’operazione Strade Nuove. Vada a fare un bel giro per la città, visto che adesso non c’è traffico. Si accorgerà che c’è tanto di quel lavoro da fare che non basta qualche operazione spot per risolvere la situazione. Ma oramai per lei il tempo è scaduto”.