Roma: Piccolo-Zannola (Pd), Raggi e Calabrese intervengano per garantire sanificazioni mezzi pubblici Atac

È di primaria importanza garantire la sanificazione dei mezzi pubblici

“Apprendo con preoccupazione che Atac continua a non pagare gli operatori e i fornitori di servizi e materiali. Il concordato in questo caso non c’entra. Il problema interessa soprattutto quelle società che non ricevono i pagamenti dall’azienda capitolina dal mese di aprile”.

Queste sono le frasi che aprono la nota diramata dai consiglieri del PD Piccolo e Zannola. Una questione delicata quella delle sanificazioni, specialmente nell’era che stiamo vivendo, caratterizzata dalla pandemia.

La nota poi prosegue. “Tra queste anche, come denunciato dai sindacati – aggiungono – le ditte che operano sulle sanificazioni di bus, tram, metro e locali aziendali. La sindaca Raggi e il suo assessore alla mobilità chiariscano ed intervengano prontamente per garantire la sanificazione dei mezzi pubblici. In questi giorni è proprio il trasporto pubblico ad essere sotto osservazione del Ssn per garantire maggiore sicurezza sui mezzi di trasporto, dove più ampie sono le possibilità di contagio”.