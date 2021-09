Roma, Potere al Popolo presenta candidata sindaca Lisa Canitano

"Periferie al centro". Conferenza Stampa in piazza Campidoglio

Potere al Popolo ha organizzato una conferenza stampa in piazza del Campidoglio per la presentazione della candidata sindaca Elisabetta Canitano.

Medico di prima linea – si legge in una nota – “Lisa” e’ una figura storica del movimento delle donne, da sempre combattente a sostegno della sanita’ pubblica e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. “Siamo qui – dice Canitano -per rimettere le periferie al centro della politica, ma non con le chiacchiere come fanno i partiti di governo, ma portando direttamente gli abitanti di Roma dentro le istituzioni. I nostri candidati sono giovani, donne e lavoratori espressioni delle lotte cittadine, sono la popolazione tradita e abbandonata che torna protagonista”.

“Potere al Popolo vuole trasformare la capitale in una Citta’ Pubblica, dove il diritto al lavoro, alla salute, alla casa e a un’istruzione di qualita’ viene prima della speculazione, delle brame di profitto delle multinazionali, del malaffare e della corruzione. Per fare questo, vogliamo reinternalizzare, rafforzare e rendere universali i servizi essenziali (come i trasporti o la sanita’), espandere la raccolta porta a porta, superando la logica delle discariche e degli inceneritori, e tutelare il diritto all’abitare, scalfito dalla decennale truffa dei piani di zona e dalla scomparsa dell’edilizia pubblica”.

“Come? Attuando il Controllo Popolare da parte di quel ‘popolo delle periferie’ messo in disparte da tutte le recenti amministrazioni e rifiutando il ricatto del debito. Solo cosi’, mettendosi in gioco in prima persona, gli abitanti di Roma potranno tornare a difendere i propri interessi”, conclude