Roma: pronta mozione per chiedere proroga deroghe tavolini

Chiesta la deroga su tavolini e dehors di bar e ristoranti

E’ in arrivo in Aula Giulio Cesare una mozione di maggioranza che chiede al governo la proroga delle deroghe alle maggiori occupazioni del suolo pubblico destinate a tavolini e dehors di bar e ristoranti.

“Contiamo di calendarizzare la mozione in Aula già la prossima settimana – ha spiegato il presidente Pd della commissione Commercio, Andrea Alemanni – in modo che si possa agire immediatamente e che il Campidoglio sia nelle condizioni di affrontare le disposizioni nazionali che arriveranno dal primo gennaio”. Il via libera all’atto di indirizzo è arrivato nel corso della riunione delle commissioni competenti