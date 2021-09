A San Basilio per presentazione lista M5S

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Virginia Raggi e Giuseppe Conte saranno oggi a San Basilio. Secondo quanto si apprende, la candidata sindaca di Roma e il presidente del M5S incontreranno in mattinata cittadini e residenti della periferia di Roma. L’appuntamento è nei giardini della Fontana della Balena dove verrà presentata la lista dei candidati pentastellati in corsa per il Campidoglio.