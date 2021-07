Roma: Raggi, in corso riqualificazione stradale a piazzale Clodio

Nei giorni scorsi attraversamenti pedonali messi in sicurezza

“Piazzale C e’ uno dei luoghi simbolo del quartiere Della Vittoria nel centro citta’. Se non ci passate da qualche mese potreste rimanere sorpresi. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di riqualificazione del manto stradale e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, molto attese dai residenti del quartiere. E il piazzale ha cambiato aspetto”. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Sono tanti i cittadini che ogni giorno frequentano questa zona, sede della Citta’ giudiziaria e di tante attivita’ commerciali. Da molto tempo necessitava di un intervento che riqualificasse anche la segnaletica stradale per potenziare la sicurezza dei cittadini”, conclude Raggi.