Gualtieri firma l'ordinanza, 'nessun pericolo'

“Una bella notizia per #Roma: ho firmato l’ordinanza per riaprire la parte di #VillaPamphilj dove si trova il laghetto del Giglio. Gli accertamenti Asl confermano che non c’è alcun tipo di pericolo: le romane e i romani potranno così riappropriarsi di questo luogo meraviglioso”.

Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri su Facebook annuncai la riapertura di quella parte della villa storica romana che era stata interdetta dopo la morte di un cigno per aviaria.