Roma si legge: a Roma e provincia 2400 rifugiati ucraini, dalla Regione 10mila posti letto – PODCAST

Caro benzina i romani tornano in metropolitana

Ecco le principali notizie della giornata dalla rassegna stampa a cura di Marco Moretti che potete ascoltare anche in versione podcast (clicca qui).

Ucraina: la macchina dell’accoglienza

Il flusso dei rifugiati ucraini è in aumento nel Lazio, la Regione ha messo a disposizione 10mila posti letto. A Roma e provincia sono circa 2400 coloro che hanno trovato accoglienza, arrivano con difficoltà nota il Corriere “anche perché molti restano bloccati alle frontiere in attesa di trovare posto sui pullman. Ma la macchina romana della solidarietà è pronta all’accoglienza”, molti municipi hanno creato delle unità preposte all’assistenza di tutti i tipi dal cibo, ai vestiti ai servizi, all’alloggio. “Tra i piccoli ucraini che hanno perso la parola – titola la Repubblica – l’orrore della guerra nel reparto deve sino ad ora sono arrivati in 33. La storia di Lydia che non dice più nulla da quando la sorella è stata uccisa tra le sue braccia”. E poi anche le storie di romani che hanno aperto la porta della propria casa come quella di una professionista al quartiere Eur che dice “un letto e un pigiama, le nostre armi contro la guerra”.

Caro benzina, meno auto in strada

Del caro benzina si occupa il Messaggero: “Meno auto in città, più passeggeri in metropolitana. Cambiano nuovamente le abitudini di spostamento dei romani. Fa sapere l’assessore alla mobilità Patanè ‘ci stiamo attrezzando con Atac e Agenzia della mobilità per mettere in campo uno sforzo straordinario”. In ogni caso secondo il Sole 24 Ore sono in arrivo tagli ai prezzi dei carburanti: “già questa settimana si dovrebbe arrivare ad una riduzione di 15 centesimi al litro sui prezzi alla pompa utilizzando extraprofitti e gettito Iva aggiuntivo delle società petrolifere”.

Il taser arriva a Roma

Dal Corriere: “Le pistole elettriche alle forze dell’ordine, anche a Roma in uso da ieri. Per ora in dotazione ad alcune pattuglie addestrate di carabinieri, polizia e guardia di finanza. Opinioni diverse tra i vigili urbani: il Comune non ha ancora deciso se adottare il taser“. Nell’editoriale di appoggio si legge: “Perché no? La pistola elettrica ai vigili garantirebbe più sicurezza a loro e ai cittadini”.

Con il sequestro della discarica di Albano parte la ricerca di nuovi siti

Il Tempo parla di “gioco dell’oca dei rifiuti. Con il sequestro della discarica di Albano si riapre la corsa all’individuazione di siti aternativi per smaltire l’immondizia. Si riparte dalle aree bianche del 2019. Dalla Laurentina a Magliano Romano ecco gli invasi papabili a Roma e provincia. In pole position i municipi 6,9 e 11 ma da più di 10 anni proteste e barricate hanno impedito di trovare una soluzione”.

Festa del Cinema: chi arriva al posto di Monda?

Chi sarà il successore di Antonio Monda alla guida della Festa del Cinema? In un lungo servizio oggi sulla Repubblica leggiamo che per Gualtieri è un “red carpet bollente. Malanga in pole al posto di Monda. Per ora Gualtieri si è riservato il primo colpo e ha portato Gian Luca Farinelli direttore della Cineteca di Bologna a presiedere il cda della Fondazione Cinema per Roma. E sarà lui a fare il nome del direttore artistico entro i prossimi 20 giorni. È la prima volta che il sindaco delega la scelta. Paola Malanga, volto nuovo, vicedirettrice di Rai Cinema sta scalando posizioni