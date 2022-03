Roma si legge: appartamenti e stanze a disposizione degli ucraini in fuga – PODCAST

Roma si mobilita per i profughi

Roma si mobilita per i profughi ucraini

Dal Terzo Settore con il sostegno di Comune e Regioni vanno avanti le iniziative per dare un contributo alla comunità ucraina in Italia e in patria. La responsabile immigrazione di Sant’Egidio Daniela Pompei intervistata dal Corriere dice che “ad oggi è stata ottenuta la disponibilità di un centinaio tra case e stanze offerte dai romani per i profughi e altre 20 nel resto del Lazio. L’afflusso vero è atteso nei prossimi giorni. Il Vicariato ha affidato l’organizzazione logistica alla Caritas che in serata ha avuto un incontro con Barbara Funari, assessora al comune per le politiche sociali e una trentina di associazioni. Funari ha detto ‘vogliamo aprire un hub dedicato all’emergenza ucraina con una equipe di operatori sociali”. Impiegate anche le aree mediche, ieri è arrivato all’ospedale Bambino Gesù il primo piccolo paziente in fuga dalla guerra in Ucraina, ha un anno, ha viaggiato su un furgone attraverso la Polonia ed è stato trasferito a Roma”. Ci sono poi gli universitari ucraini a Roma per l’Erasmus, ieri li ha incontrati il presidente della Regione Zingaretti, leggiamo sul Messaggero: “Sarebbero dovuti rientrare ma sono rimasti nella residenza ‘Tarantelli’, una delle strutture di Lazio Disco, l’ente per lo studio e la conoscenza. Qui potranno continuare a studiare e a sentirsi al sicuro. Solo la Sapienza conta più di 200 studenti ucraini e la catena di aiuti si sta allargando anche ad altri atenei, la Luiss Guido Carli ha istituito un fondo di 10 borse di studio”.

Sabotaggio alla metro B

Dalla Repubblica: “Sabotaggio alla Metro B. Indaga la Scientifica. Ieri un altro stop di 12 ore, qualcuno ha manomesso gli impianti della stazione Eur-Magliana, secondo caso in pochi giorni. L’assessore alla mobilità Patanè presenta un esposto in procura per punire i colpevoli per aver disattivato, con tanto di lucchetto, il generatore che serve a rimettere in forma le ruote dei convogli che tre notti fa è stato preso a martellate e messo fuori uso. Sospetti su una talpa”.

Scuola: licei in overbooking

Il Messaggero nella sua apertura torna sulla questione delle scuole che respingono le iscrizioni: “In 3000 devono cambiare istituto. Dal Giordano Bruno al Democrito, licei in overbooking, i presidi dicono: mancano le aule. Si estende il fenomeno che in assenza di spazi sufficienti, che porta famiglie e ragazzi a dover ripiegare su altri istituti e anche indirizzi di studio perchè quelli scelti non hanno posto”. Di segno opposto la notizia su Leggo che “dal Pnnr arrivano 44 milioni per costruire 20 scuole. Più bambini negli asili nido e più posti per il tempo pieno con mense e palestre da vivere”.

La banda delle griffe

Il Corriere l’ha chiamata “la banda delle griffe, quattro in manette e sette ricercati, specializzati in furti di marchi del lusso, la Rinascente e Coin i luoghi più frequentati. All’appello manca il capo banda ma in manette è finito un parrucchiere della Magliana che ordinava cosa rubare”.