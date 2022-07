Roma si legge: i cittadini del II Municipio protestano davanti all’Ama per l’emergenza rifiuti – PODCAST

E le proteste sono anche nei comuni dove arriva la spazzatura di Roma, le novità sull’omicidio di Anzio e quelle per il cold case Orlandi, la vita impossibile per i pedoni in piazza Venezia, Dybala alla Roma sorrisi e allenamenti serrati per essere pronto subito

Ecco le principali notizie della giornata dalla rassegna stampa a cura di Marco Moretti che potete ascoltare anche in versione podcast qui. Municipio II: la protesta dei residenti davanti all’Ama Le manifestazioni davanti all’Ama non sono frequenti, ma questa volta il quartier generale della municipalizzata dei rifiuti diventa il luogo della protesta scelto dai residenti dei Parioli e di San Lorenzo “Rifiuti, La rivolta dei Parioli – è l’apertura del Corriere Roma – Disservizi in diverse zone. E i cittadini intorno alla discarica temono l’alta radioattività. Oggi la manifestazione dei cittadini del II Municipio davanti all’Ama. E anche ad Albano esplode la protesta dei cittadini, temono l’alta radioattività nella zona della discarica dove viene portata la spazzatura di Roma”. Rifiuti di Roma a Guidonia Dal Tempo: “Emergenza continua. I rifiuti traslocano a Guidonia. Ordinanza del sindaco Gualtieri per il conferimento immediato di di 600 tonnellate di immondizia al giorno. Con l’atto della Città Metropolitana si da avvio all’iter per l’attivazione del Tmb dell’Inviolata. L’ira del primo cittadino del comune alle porte della Capitale che dice è inaccettabile, avvertiti solo a cose fatte”. Omicidio di Anzio Le novità sull’omicidio di Anzio dal Messaggero: “Il 21enne che si è costituito con il fratello ha detto di aver ucciso per difesa. Sulla sera di sabato emergono nuovi dettagli, il gestore aveva chiesto di cacciare dal locale se fosse tornato colui che poi è stato ucciso”. La polizia apre il loculo di Katty Skerl al cimitero Verano ma la bara non c’è “La tomba della verità” è invece il titolo di apertura della Repubblica e si riferisce al caso Orlandi per il quale il giornale parla di “svolta, la polizia apre il loculo di Katty Skerl al cimitero Verano ma la bara non c’è. Secondo un testimone il cadavere della giovane è stato trafugato per mandare un messaggio al Vaticano”. “Pedoni disprezzati: Gualtieri come Raggi” Di “pedoni disprezzati dal Comune in piazza Venezia” parla Paolo Conti nella rubrica delle lettere al Corriere.“La giunta Gualtieri si sta comportando esattamente come la giunta Raggi. Ignorando l’elementare diritto dei pedoni a raggiungere senza correre rischi due simboli nazionali: Altare della Patria e Campidoglio. Piazza Venezia è il simbolo più eloquente del disprezzo delle nostre classi amministrative verso chi si muove a piedi premiando chi usa le auto private”. Niente distributori di caffè in Comune Sembra invece di facile risoluzione il problema sollevato a tutta pagina da Leggo: “In Comune niente caffè e snack, scade l’appalto dei distributori. Negli uffici le macchinette automatiche sono vuote. La rabbia dei dipendenti”. Selfie con Dybala Dal Corriere: “Dybala ai lavori forzati con il sorriso. Doppio allenamento e selfie con i tifosi romanisti. Le sue prime parole: I Friedkin mi hanno voluto fortemente e questo fa la differenza, lavorare con Mourinho è un privilegio e da avversario sono sempre stato affascinato dal tifo dell’Olimpico. Per ridurre i tempi si è allenato prima da solo e poi con il gruppo”.