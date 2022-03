Roma si legge: il Campidoglio lancia la task force per l’emergenza ucraina – PODCAST

Si muovono anche Regione e Protezione civile, aiuti anche a chi già lavora a Roma

Roma si prepara ad accogliere gli ucraini

La città si prepara a dare accoglienza agli ucraini in fuga dalla guerra. Leggiamo sulle prime pagine di vertici operativi per spedire materiali sanitari e predisporre alloggi per i profughi. Secondo il Corriere “potrebbero arrivare a migliaia dal teatro di guerra. Intanto Regione e Protezione civile stanno preparando materiale medico e farmaci da inviare subito nei campi allestiti in Polonia, Ungheria e Romania. Ieri vertice anche in Prefettura per fare il punto, con la task force del Comune e il Terzo Settore delle strutture e sui posti letto disponibili”. La Repubblica scrive che a Roma “sono arrivati i primi 200 in fuga. Hanno viaggiato con ogni mezzo, bus, van, auto private sfuggendo ai controlli. Attesi per venerdi altri quattro pullman. Nessuno sa se siano vaccinati o meno. Probabilmente la maggior parte attende ancora la prima dose”. Per l’accoglienza secondo il Messaggero si pensa anche ai Covid hotel “Il primo appello è stato lanciato alla Federalberghi per capire quante e quali sono le strutture ricettive da poter attivare nei prossimi giorni”. Su Leggo l’assessora alle politiche sociali Funari parla dell’attivazione “di ogni percorso possibile per accogliere chi fugge e far sentire la vicinanza ai cittadini ucraini che vivono e lavorano nella capitale’. Secondo le stime sono circa 11mila le donne ucraine che lavorano a Roma come baby sitter o badanti. Potrebbero essere previsti quindi dei sostegni a quei datori di lavoro che consentono alle collaboratrici di accogliere in casa i familiari che scappano dalla guerra”.

Roma è un po’ più vivibile, dicono i romani

Torniamo al Corriere: “È in lieve risalita, con un livellamento degli indicatori verso la sufficienza il voto medio dei romani sulla vivibilità della capitale come emerge dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi locali. La rilevazione tra maggio e ottobre, se è discreto il grado di soddisfazione per l’offerta culturale di spazi espositivi e siti comunali i giudizi negativi vanno sempre su trasporti e pulizia sia stradale che nella raccolta rifiuti. Nei trasporti giudizio negativo per autobus e tram e anche i taxi, unica sufficienza per la metropolitana”.

Il burlesque al circolo ufficiali

Il circolo ufficiali dell’esercito che accoglie uno show di burlesque non è passato inosservato. Il Messaggero scrive “bufera per l’esibizione di Holly’s Good, al secolo Daisy Ciotti, performer italiana di fama internazionale, i video hanno fatto il giro delle chat creando imbarazzo. Tanto da essere disposta la rimozione immediata del direttore del circolo, un colonnello trasferito ad altra mansione”.

Gli 80 anni di Zoff

Sulla Repubblica anche la notizia che “il sindaco Gualtieri ha premiato con la lupa capitolina ieri in Campidoglio Dino Zoff che ha appena compiuto 80 anni. Con lui alla cerimonia anche Marco Tardelli e i suoi familiari.