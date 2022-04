Roma si legge: il ritorno del turismo, a Pasqua oltre mezzo milione di arrivi – PODCAST

In arrivo nuovi varchi per le preferenziali

Ecco le principali notizie della giornata dalla rassegna stampa a cura di Marco Moretti che potete ascoltare anche in versione podcast (clicca qui).

Pasqua di speranza per il turismo

Rispetto alle previsioni più negative l’insperato ritorno del turismo in città per le festività pasquali è ormai un dato certo: 235mila arrivi, “ossigeno” li ha commentati l’assessore al Turismo Onorato. E secondo il Corriere il dato è molto più alto: “Previsto in città oltre mezzo milione di arrivi, ma pur sempre un meno 36% rispetto al 2019: mancano i viaggiatori di mezzo mondo. Il Sindaco Gualtieri dice ‘dobbiamo offrire più qualità, secondo Barnabò Bocca citato dalla Repubblica “i segnali positivi sono grazie agli arrivi molto consistenti dagli Stati Uniti, ma non sarà un turismo ad alto tasso di spesa visto che asiatici e ovviamente i russi non ci saranno”. Sorridono anche i ristoratori che – tornando al Corriere – “registrano tante prenotazioni per Pasqua e pasquetta, almeno un 30% in più secondo Confcommercio. Bene sia i locali in città che quelli fuori porta”. E all’aeroporto di Fiumicino si sono contati 450mila transiti in sette giorni, il turismo si muove anche se i volumi pre-pandemia potranno tornare stando alle previsioni solo nel 2024.

Stasera dalle 21 alle 23.30 torna la via Crucis in presenza, il Corriere sottolinea che “sarà il primo grande evento religioso a Roma dopo la fine dell’emergenza sanitaria e sono state messe in campo severe misure di sicurezza. Chiusa dalle 13 la fermata Colosseo della metro B e deviate molte linee di bus”.

Nuovi varchi per le preferenziali

Leggiamo sul Messaggero che per le “corsie preferenziali arrivano 15 varchi contro gli abusi. Stretta del Comune per proteggere le carreggiate riservate ai mezzi pubblici dal centro alla periferia. I nuovi impianti entreranno in funzione lunedì 9 maggio. Le nuove telecamere sono state installate anche su altre corsie che erano già protette ma con impianti ormai obsoleti”. Repubblica si occupa invece dei pass per i disabili e parla di “stretta in vista con una delibera del Campidoglio. Stop ai furbetti del triplo pass per disabili. Basta con l’affidamento a parenti e amici dei contrassegni che garantiscono l’accesso nelle ZTL. Fine degli scambi sospetti, al limite della compravendita delle autorizzazioni”.

I mondiali di skateboard a Roma

Roma ospiterà i mondiali di skateboard, si gareggerà a fine giugno da stabilire le date ma anche i luoghi – il Comune citato dal Messaggero – sta facendo verifiche di fattibilità su Colle Oppio e anche Ostia”, più drastico il Tempo che scrive “mondiali di skate nella capitale. Ma non ci sono le piste, per la competizione solo strutture chiuse o in stato di degrado e le rampe del Colle Oppio aperte solo l’anno scorso si sono rapidamente trasformate in panchine. Lo Skatepark di Ostia inaugurato anche quello in pompa magna nel 2021 ha un difetto di progettazione e sarebbe sorto su un’area demaniale non collaudata e non idonea, almeno secondo i denuncianti ad ospitare gare di rilevo nazionale, figuriamoci i mondiali”.