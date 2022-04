Roma si legge: la città è di nuovo sporca, chiusa la discarica Albano non si sa dove smaltire i rifiuti- PODCAST

E nelle scuola della Capitale mancano le aule, una su quattro non ha spazi adeguati

Roma: è di nuovo caos rifiuti

Smaltimento rifiuti e spazi scolastici, due questioni che riemergono in modo ricorrente sono oggi trattate diffusamente dalla Repubblica e dal Messaggero. Cominciamo dai rifiuti la Repubblica sostiene che “Il piano di Natale a Pasqua è già fallito. Ad appena tre mesi dalla pulizia straordinaria voluta da Gualtieri, la città è di nuovo sporca. Centinaia di segnalazioni da parte dei residenti. Tutta colpa di Albano e degli accordi sindacali Ama. Il sequestro della discarica di Albano, soluzione tampone individuata dall’ex giunta Raggi, ha riportato improvvisamente Roma al punto di partenza: l’Urbe non ha un sito in cui portare gli scarti di lavorazione della propria immondizia. Il porta a porta è in crisi e Monti sprofonda nell’immondizia”, il tutto sempre condito da documentazione fotografica di strade con i rifiuti ammassati fuori dai cassonetti, ma è anche la pulizia di marciapiedi e strade che lascia a desiderare. Per quanto riguarda il decoro e il verde, sempre la Repubblica parla di quella “promessa mancata dell’Uefa che aveva annunciato un progetto di riforestazione urbana mai realizzato. Dei 50mila alberi che l’Unione delle associazioni europee di calcio avrebbe dovuto donare a Roma un anno fa non c’è traccia”.

Scuole romane senza aule

La scuola sul Messaggero: “Una su quattro senza spazi e le aule usate come magazzini. Dal Caravillani al Visconti: sacrificate classi, palestre e cortili. Aule off limits perchè pericolanti, ambienti contigui a istituti che non possono rientrare nelle disponibilità della scuola poichè occupati da ex custodi ormai pensionati che tuttavia non mollano il beneficio e nessuno rivendica”. Una situazione che per il Messaggero riguarda almeno il 25 per cento delle scuole romane.

Fiera Roma: indagine della Corte dei Conti sugli sperperi

Di patrimonio e sperperi parla invece il Corriere: “Fiera di Roma, 251 milioni di danni. L’accusa della Corte dei Conti per la gestione della struttura poi abbandonata sulla Colombo e per il nuovo polo. Tra i manager chiamati a difendersi Mondello, Pambianchi e Tagliavanti che in passato hanno guidato la società che gestiva sia la vecchia Fiera che la nuova sulla Roma-Fiumicino”.

L’imprenditore colombiano e l’ex modella romana accusati di aver riciclato fondi destinati ad aiuti umanitari

Leggiamo sul Messaggero che “continua la saga che vede coinvolto Alex Saab imprenditore colombiano, vicino al presidente Maduro e la moglie, Camilla Fabri, ex modella romana, latitante di cui la procura ha chiesto l’arresto. L’accusa è di fondi umanitari riciclati che lei avrebbe sottratto e reinvestito. La modella si trova in Venezuela dove nei giorni scorsi ha organizzato una manifestazione per chiedere la liberazione del marito che invece è stato arrestato. Oggetto dell’indagine anche l’acquisto di un loft in via Condotti e caccia a 350 milioni di euro finiti in Asia, Europa e Africa”.

Torna la Formula E

Nel week-end per il quarto anno torna all’Eur la Formula E, il gran premio delle monoposto elettrificate vedrà tornare sugli spalti il pubblico, almeno 20 mila persone attese per le due gare in programma domani e domenica. Leggo ha dato anche uno sguardo ai prezzi dei biglietti “oscillano tra i 72 euro per le tribune e 29 euro della Green Arena con riduzioni per gli under 16”.