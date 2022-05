Roma si legge: la malamovida anche nei locali – PODCAST

I bandi dei municipi I e II per portare nei luoghi di ritrovo dei giovani musica, arte ed eventi

Ecco le principali notizie della giornata dalla rassegna stampa a cura di Marco Moretti che potete ascoltare anche in versione podcast (clicca qui).

Malamovida

Quella che viene chiamata malamovida non si svolge solo all’aperto, nelle piazze e nelle strade luoghi di ritrovo, ma anche nei locali, oggi a far notizia sono le risse e le aggressioni nella storica discoteca Piper di via Tagliamento, riprendiamo dal Corriere la denuncia della madre di un 15enne malmenato da un buttafuori del locale “Indagine dei carabinieri: licenza sospesa 4 giorni. La manager russa è stata convocata in caserma: contestati 5 episodi di violenza da dicembre”. Di buttafuori violenti si serve anche la Roma, un giornalista del Messaggero ed uno del Tempo sono stato aggrediti per aver scattato foto alla cena della squadra di calcio nel centro di Roma. Leggo scrive che “la Roma ha presentato formalmente le proprie scuse alle testate e ai giornalisti e non si avvarrà più della collaborazione con l’agenzia di steward esterna che impiega il bodyguard, già protagonista di un episodio simile”. Secondo il Messaggero è poi in preparazione un “piano contro la malamovida, musica e arte in venti piazze. Da trasformare a suon di concerti, presentazioni di libri, rassegne. Presto arriveranno anche i bandi nel primo e nel secondo municipio”. Il Corriere si chiede poi: “Cartoni buttati sui marciapiedi. Di chi è la colpa? Negli ultimi mesi in alcune zone come al secondo municipio l’Ama ha potenziato i giri di raccolta e i servizi dedicati all’utenza non domestica, ma le dimensioni delle montagne di cartone a giudizio dei residenti non si sono ridotte. Vanno contrastati i comportamenti anti-civici”.

Cinghiali: abbattimenti notturni

Ancora dal Messaggero: “Per i cinghiali abbattimenti di notte, saranno arruolati i cacciatori. Squadre reclutate anche il Liguria e Piemonte dove il piano anti peste suina è partito lo scorso dicembre. Così la cabina di regia attivata dall’unità di crisi regionale procederà per il piano chiamato di ‘depopolamento’. Un intervento lungo il perimetro della zona rossa, 123 chilometri quadrati”.

In questo caso è il cognome a fare notizia: “Derubato un Casamonica portata via la bicicletta elettrica. Beffato e derubato sotto il naso in una via trafficata del Quadraro, la vittima ha però rintracciato il ladro e lo ha fatto arrestate dai poliziotti”.

Sanità: liste d’attesa infinite

La Repubblica scrive di “inferno delle liste d’attesa per le visite mediche. La guerra di Zingaretti alle prenotazioni impossibile è persa. Non funziona nemmeno la nuova app. Per una risonanza se ne riparla il prossimo anno, oppure c’è il privato”.

Niente parata dei baby vigili

Sempre da Repubblica: “Vietata la parata dei baby vigili. Il Campidoglio mette il veto. Non si terrà nessuna parata in stile militare, né ai bambini di Centocelle sarà fatta indossare una divisa blu con scritto polizia Roma Capitale. Tantomeno a fine corteo dovranno gridare ‘Roma’. Il Campidoglio ha chiesto sobrietà e dopo l’articolo di Repubblica sull’iniziativa dei vigili prevista per il 25 maggio nella scuola che fu del comandante Ugo Angeloni, il capo di gabinetto Ruberti su mandato del sindaco ha alzato il telefono”.