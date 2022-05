Roma si legge: la parata della Roma riporta in strada migliaia di persone – PODCAST

E i pullman con la squadra finiscono nell’ingorgo. Metro C, ascensori da rifare

Ecco le principali notizie della giornata dalla rassegna stampa a cura di Marco Moretti che potete ascoltare anche in versione podcast (clicca qui).

La festa della Roma

Intorno a tre pullman scoperti, come ne girano centinaia pieni di turisti ogni giorno, di colore rosso e con scritta in giallo Roma ha vinto si sono strette migliaia di persone, secondo alcuni oltre centomila, la Repubblica parla addirittura di un milione. La parata della Roma è stata talmente caotica con traffico impazzito in tutta la città che quasi non se ne parla sui giornali, era praticamente data per scontata. I titoli sono “Nella Storia”, la Repubblica, “Sfila la Roma, un giorno di festa”, il Messaggero, “Marea giallorossa” Leggo, “Capitale impazzita per la Coppa Metro, “Roma una festa colossale” la Gazzetta dello Sport. Infatti è stato il Colosseo, e non il Circo Massimo, l’epicentro del tripudio, semplicemente perché al Circo Massimo i pullman non sono riusciti ad arrivare, la Repubblica parla di “Gaffe capitale, gli eroi di Tirana fermi in un ingorgo, pullman nel traffico, niente festa al Circo Massimo. Effetti di un entusiasmo travolgente, ma anche di un’organizzazione frettolosa”. Il Corriere dello sport scrive: “Il pullman della squadra sembra un effetto speciale, sempre invisibile in una nebbia di fumogeni giallorossi”. Ma di rito si tratta, lo dice Angelo Carotenuto sulla Repubblica: “Quel fondale magico che trasforma la folla in popolo. C’è questo posto, c’è questo sentimento, su cui fuori Roma si sentono spesso liberi di fare dell’ironia”.

E poi i vigili arriveranno, leggiamo sul Corriere. “A settembre 500 nuovi vigili urbani. La graduatoria del concorso resterà aperta sino al 2025, in tutto saranno assunte 1.500 unità. E saranno subito dislocati nella zona di Fontana di Trevi 21 tra quelli che sono entrati in servizio nei giorni scorsi”.

Le aziende romane dicono sì al termovalorizzatore

Le imprese romane promuovono il progetto termovalorizzatore, lo dice il Messaggero che cita un rapporto dell’Osservatorio della Camera di commercio capitolina: il 75 per cento delle aziende ritiene questo impianto un passo in avanti necessario per risolvere il problema dei rifiuti a Roma”.

Leggiamo sul Tempo che gli ascensori della Metro C sono da rifare: “È fallita l’impresa che fornisce i ricambi. In nove stazioni impianti bloccati. Dovranno essere comprati ex novo. Disagi continui sulla linea più giovane. Per i disabili impossibile accedere ai vagoni, si moltiplicano le denunce di disservizio. E poi continua l’inferno della Roma Lido, Oggi protesta dei pendolari e firma del passaggio ufficiale a Cotral.