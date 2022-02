Roma si legge: Lazio, nuove regole su quarantena riportano a scuola 74mila studenti – PODCAST

Movida: è stato un altro weekend di violenza e risse nella Capitale

Continua la movida violenta

In questo fine settimana la vita notturna della città è stata turbata da episodi di violenza in diverse zone della città: “Dal centro, alla periferia arrivando sino ai Castelli – leggiamo sul Messaggero – e sabato notte a San Lorenzo ci sono stati due accoltellamenti e poi risse ai Castelli e sul litorale”. Il Corriere riporta la notizia di un “rave clandestino vicino Campo de’ Fiori, parcheggio selvaggio di microcar in via Giulia. Fuggi fuggi di ragazzi all’arrivo degli agenti, chiusi altri 10 minimarket tra Trastevere e San Lorenzo”, notato poi il fenomeno di aggiramento della norma di chiusura di questi esercizi alle 22 che continuano a vendere alcolici tenendo le seracinesce abbassate a metà.

Dalla Repubblica: “Rientro in massa oggi nelle scuole di ogni ordine e grado del Lazio. Con le nuove regole che ridimensionano la didattica a distanza, circa 74mila studenti sono stati richiamati dalla quarantena. Con mail, note sul registro elettronico, chiamate ai rappresentanti di classe effettuati da presidi e segreterie”.

La crisi dei cinema romani

Nella crisi infinita dei cinema romani, con presenze diminuite del 71 per cento in due anni e 30 sale chiuse il Corriere racconta anche il caso del cinema Caravaggio in via Paisiello “chiuso dal 10 gennaio per mancanza di materia prima. ‘Eravamo rimasti senza film da proiettare – spiega il gestore, aspettavamo tre film ma li hanno rimandati di un mese. Con una media di 4-5 spettatori al giorno non riusciremo a riaprire senza un sostegno”. Sulla situazione delle discoteche si sofferma invece il sole 24 ore in vista della riapertura prevista per il prossimo 11 febbraio: “nel settore 30mila esuberi, chiuderà un locale su cinque a livello nazionale. Gli operatori chiedono l’adeguamento agli standard di capienza europei, la riduzione dell’aliquota Iva e interventi ad hoc. Il settore riaprirà in settimana, ma quali restrizioni saranno ancora imposte non è dato sapere. Lo stop improvviso imposto sotto Natale ha polverizzato circa 200 milioni di euro, mandando in fumo il 25 per cento del fatturato annuo”.

Nuovi incentivi per i dipendenti Ama

Secondo il Messaggero è in arrivo “un nuovo incentivo per i dipendenti di Ama. L’azienda con poco personale nel weekend, è pronta a riconoscere un superbonus per operai della raccolta, spazzini e autisti, soprattutto la domenica e questo perchè in media un terzo degli addetti non dà la disponibilità di fare i turni del fine settimana che sono ad adesione volontaria, almeno per i vecchi assunti. L’azienda è pronta a mettere sul tavolo un aumento fino al 30% rispetto alla somma prevista in base ai risultati.

Miracoli del Pnrr: 20 milioni a Trevinano, solo 140 abitanti

La Repubblica li ha chiamati “i miracolati del Pnrr”, sono i 140 abitanti di Trevinano, paesino al confine tra Lazio e Toscana che riceveranno 20 milioni di fondi europei per il rilancio: “La frazione del comune di Acquapendente, immersa nella Tuscia, è stata selezionata dalla Regione Lazio per accedere ai fondi del Pnrr per rilanciare un borgo dimenticato. Trevinano ha vinto davanti a campioni del turismo come Civita di Bagnoregio e ad altri 14 borghi laziali che hanno partecipato alla selezione della Regione. Già a maggio dovrebbero arrivare i primi fondi per riqualificare il centro che diverrà un luogo di studio e di formazione.