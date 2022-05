Roma si legge: locali del centro sotto accusa per i rifiuti nel weekend – PODCAST

Per la gestione dell’emergenza peste suina Regione e Governo ancora alle prese con le procedure di intervento

Ecco le principali notizie della giornata dalla rassegna stampa a cura di Marco Moretti che potete ascoltare anche in versione podcast (clicca qui).

Rifiuti: ristoranti e bar del centro si Roma sotto accusa

Se il centro è “una discarica” come titola in apertura oggi la Repubblica, le responsabilità sono da cercare sulla gestione dei locali e la vita notturna in generale risponde l’Ama: “I servizi e le attività procedono regolarmente e vengono svolti tutti i giorni e tutte le notti. Nelle ore notturne, dopo la chiusura dei locali – continua il comunicato dell’Ama – viene sempre effettuata la raccolta nelle diverse frazioni e nel fine settimana potenziamento con squadre e mezzi ad hoc”. Le foto della Repubblica mostrano invece Trastevere sommersa dai rifiuti, così come “in via Veneto, Monti, Prati dove la situazione non è migliore”.

Peste suina: slittano ancora gli abbattimenti

Sulla peste suina leggiamo poi sul Corriere che “gli abbattimenti dei cinghiali non scatteranno a breve, ma per accelerare i tempi verrà nominato un delegato prefettizio con il compito di agevolare i contatti tra Regione e Ministero della salute. L’iter per approvare il piano di eradicazione richiede tre settimane. In arrivo tra oggi e domani l’ordinanza che estende la zona rossa fuori dal Raccordo nel quadrante nord, a La Storta e la Giustiniana. Proteste a Villa Ada dopo l’avvistamento di un cinghiale all’interno del galoppatoio”.

Lazio: primato del lavoro precario

Passando al lavoro precario La Repubblica scrive che “il Lazio è in testa: 150mila contratti durano un solo giorno, coinvolto il 20% dei dipendenti, i settori più colpiti sono scuola, servizi e spettacoli. Da almeno 6 anni nel Lazio ci sono contratti a tempo determinato quattro volte rispetto alla media italiana. E secondo i dati della Cgil nel 36 per cento dei casi viene attribuito il part time non come scelta volontaria del dipendente. Dietro questi contratti si nasconde lavoro sommerso e non riconosciuto”.

A Casal Bruciato la scuola estiva peri bimbi ucraini

Nel quartiere di Casal Bruciato apre la prima scuola estiva per i bambini ucraini fuggiti dalla guerra e rifugiati in Italia. La notizia la riprendiamo dal Corriere “oltre alle attività ricreative e pedagogiche verrà messo a disposizione per loro un servizio di counseling e supporto psicologico e corsi di italiano”. La giornata di accoglienza c’è già stata a Villa Fassini per il progetto di Atlantia partecipato da Comune, Governo, Comunità di Sant’Egidio, Caritas, Save the Children e ambasciata dell’Ucraina in Italia.

Per il Messaggero “l’estate parte in quarta: pieni stabilimenti e locali, tutto esaurito nei ristoranti da Ostia a Fiumicino e le altre località di mare”, secondo il Corriere invece “La stagione balneare parte a rilento. Piene solo le spiagge libere sul litorale romano. Ma i gestori degli stabilimenti sono ottimisti e hanno ricevuto molte prenotazioni per i loro servizi”.

Alessio Rezza stella del Teatro dell’Opera

“È nata un’étoile – lo scrive la Repubblica – Al Teatro dell’Opera al termine dell’ultima replica del Corsaro il sovrintendente Francesco Giambrone, su proposta della direttrice del corpo di ballo Eleonora Abbagnato, incoronano Alessio Rezza. È nata una stella, sotto una pioggia di coriandoli ieri pomeriggio al teatro Costanzi, al termine del Corsaro, uno dei più avventurosi, complessi e popolari balletti della tradizione classica”.