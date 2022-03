Roma si legge: mappate 16 zone della città dove agiscono le baby gang – PODCAST

Un'inchiesta svela la corruzione di vigili e funzionari del VII Municipio

Baby gang in città: la mappa

Sono 16 i territori cittadini dove sono presenti le baby gang. La mappatura è del Corriere ed è divisa per zone con tanto di attribuzione di rischi dai furti alle violenze e poi spaccio, racket, bullismo, rapine tra coetanei sino al lancio sassi su autobus. E poi fa un identikit: “Quasi sempre nati a Roma, ma molti anche di seconda o terza generazione. L’accento è inconfondibile ma non sono solo italiani. E tratti somatici indicano pure gruppi multietnici. E da qualche tempo ci sono anche 30enni. Sul fenomeno domani si terrà un riunione in prefettura”. Leggiamo poi sul Messaggero che la gang di Casal Monastero “aveva colpito il giorno prima”.

Mazzette ai vigili

Dell’inchiesta su polizia locale e settimo municipio si occupa in apertura sempre il Messaggero: “Soldi e cene per evitare i controlli, tre arresti e vigili indagati. Anche 4 sospensioni dal servizio a carico di agenti di polizia locale del gruppo Tuscolano. Coinvolti i titolari di uno studio tecnico:pagavano per favorire le pratiche dei clienti. Le tangenti erano all’occorrenza buoni carburante, cene e regali vari. Secondo la tesi accusatoria le persone coinvolte “avrebbero rivelato in anticipo le ispezioni programmate in locali e ristoranti e avrebbero chiuso un occhio su irregolarità palesi”.

Ancora news sul delitto di via Poma

“Via Poma, l’ultima svolta. Vacilla l’alibi di Caracciolo” lo scrive la Repubblica in apertura “Una testimone ritrova la memoria 32 anni dopo il delitto e si presenta in Procura. Ora il Pm indaga per omicidio. Ma l’uomo al centro del nuovo filone è morto sei anni fa. La nuova indagine è nata dopo che la testimone ha deciso di raccontare il suo segreto a un ex poliziotto che a sua volta ha riferito alla famiglia di Simonetta Cesaroni”

A Roma benzina ancora alle stelle

La benzina dovrebbe costare 30 centesimi in meno al litro per il provvedimento del governo, ma si segnalano in città casi di distributori che non hanno aggiornato il listino prezzi e il Tempo nota che “il prezzo è ancora alle stelle. A Ostia è quasi impossibile trovare una stazione di servizio che scenda sotto i due euro al litro per benzina e diesel”.

Trevi su Pasolini

Nella nuova edizione delle Lettere di Pier Paolo Pasolini ci sono delle omissioni e lo scrittore Emanuele Trevi intervistato dalla Stampa dice “Nessuna cancel culture su Pasolini, gli epistolari sono documenti ma pure letteratura. Tra le omissioni ci sono quelle legate all’amore dello scrittore per Ninetto Davoli, allora minorenne, Trevi dice “non credo abbia senso difendere uno scrittore così esplicito dalla sua vita. Non ha mai nascosto niente, la bellezza dello scandalo del resto, sta nell’ipocrisia”.