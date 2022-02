Roma si legge: multe e controlli nel weekend, oggi i no green pass al Circo Massimo – PODCAST

La mappatura dei ristoranti di Roma dove si cena senza green pass: un'economia parallela

Ecco le principali notizie della giornata dalla rassegna stampa a cura di Marco Moretti che potete ascoltare anche in versione podcast (clicca qui).

Controlli movida romana

Nell’ultimo fine settimana i tanto invocati controlli sugli eccessi della vita notturna ci sono stati. Tanto da far dire al Corriere che “a San Lorenzo la musica è cambiata. 600 identificati su 2mila presenze e stangata per dieci locali che sono stati multati dalla polizia perché vendevano alcolici da asporto oltre le 23. Altri quattro sono stati chiusi. I minorenni senza documenti sono stati fatti salire su un pullman della polizia e gli agenti hanno chiamato i genitori. L’Ama ha ripulito le strade con gli idranti già alle 2, facendo defluire molte comitive di giovani. Folla invece a Trastevere e Monti”.

I no vax a Roma

Stamane sono attesi al Circo Massimo i contestatori del Green pass, dal Messaggero: “I no vax verso la capitale, blindato il Circo Massimo. Prosegue il tam tam sotterraneo “venite a Roma con ogni mezzo”, le intenzioni sono di replicare quanto avvenuto sabato a Parigi, paralizzando il centro.

Ristoranti e pizzerie no vax

La Repubblica nel fine settimana ha spulciato una lista che circola nelle chat di Telegram, ma anche in siti a navigazione non sicura, con una mappatura dei ristoranti di Roma dove si cena senza green pass. Una decina di questi sono stati chiamati, si va dal ristorante noto in centro, alla trattoria di quartiere, sino ai locali fusion ed etnici, enoteche, pizzerie e birrerie; risposte dai titolari di vario tipo: in alcuni casi conferme e in altre mezze ammissioni. I nomi degli esercizi sono dunque stati pubblicati, tra qualche tempo sarebbe interessante sapere se i ristoranti citati hanno migliorato o peggiorato i loro incassi, diventerebbe anche un piccolo test sulla popolarità della stampa. Oggi la Repubblica prosegue il suo monitoraggio e parla di “un’economia parallela degli esercenti no vax. Più di 80 le attività di parrucchieri, medici, avvocati”. Interviene sul fenomeno anche l’assessore alla Sanità D’Amato che dice “sono casi vergognosi e concorrenza sleale”.

Le difficoltà del trasporto su rotaia

Il Messaggero parla di “debacle del trasporto cittadino su rotaia. Tram, perso il 50 per cento del servizio. La rete tramviaria romana sta passando gli anni più difficili della sua storia. E il Campidoglio si trova ad affrontare una situazione che sconta la scarsa manutenzione. A fine 2021 il punto più basso con il 46,6 per cento del servizio attivo rispetto al livello programmato pre-pandemia”.

L’Assassinio sul Nilo sulla Piramide Cestia

Chi si occupa del marketing del film “Assassinio sul Nilo” non si è lasciato scappare l’occasione di far proiettare il trailer del film sulla Piramide Cestia. “Indiscutibile che il sepolcro di Caio Cestio sia la location ideale per proiettare la pubblicità del film ambientato su un battello che percorre il Nilo – nota il Corriere – forse ciò che stona è la mancanza di regole che possano tutelare i monumenti storici da operazioni di questo tipo”.