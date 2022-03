Roma si legge: nuove risorse per i trasporti pubblici – PODCAST

Crescono i casi di depressione tra i giovani e l’età si abbassa. La scomparsa di Maria Romana De Gasperi

Rivoluzione trasporti

L’immissione di nuove importanti risorse per il trasporto pubblico è passata ieri per l’approvazione nella conferenza Stato-Regioni-Città del piano che destina 4,8 miliardi di investimenti a 15 nuovi progetti di metropolitane e tramvie per Genova, Milano, Napoli, Torino e Roma. Il Sole 24 ore ci ricorda che “con le risorse già assegnate del Pnrr si arriva a un totale di 8,4 miliardi. Passa da qui la rivoluzione del trasporto urbano. Roma è la città che incassa la quota più consistente di finanziamenti oltre 1,7 miliardi”. Ma come sarà declinata la rivoluzione nella capitale? Il commento del Corriere si intitola “Trasporti romani in crisi zavorrati dal passato – Antonio Macaluso scrive che – al di là del problema di avere un management qualificato, la sfida è rimettere in piedi un’azienda fallita, il che deve far ipotizzare un ingresso di soci privati che non può più essere un tabù”.

Sempre più casi di suicidi tra gli adolescenti

Il Messaggero dà notizia di un rapporto dei vigili del fuoco che mostra in consistente aumento i casi di depressione soprattutto tra i giovani “tre ragazzi al giorno tentano il suicidio. Stefano Vicari, primario di neuropsichiatria infantile del Bambino Gesù ha individuato tra i motivi fragilità e senso di solitudine. I disagi non nascono con il Covid, ma la pandemia li ha fatti esplodere. Molti anche gli atti di autolesionismo o l’anoressia cresciuta nell’ultimo biennio. Sempre Vicari dice prima della pandemia trattavamo in media ragazzi dai 15 anni in su, nell’ultimo biennio però l’età si è abbassata”.

L’ombra dei russi su Vaia

Apertura roboante della Repubblica: “Ciclone Sputnik sullo Spallanzani. Dopo i dubbi dell’intelligence sul memorandum di intesa firmato dall’istituto con Mosca la poltrona del direttore generale torna in bilico, D’Amato si difende e dice nessuna spy story, massima fiducia”. L’articolo prosegue senza elementi concreti, si afferma che la riconferma di Francesco Vaia si è fatta tortuosa “da un lato l’iter, corredato di responsabilità politiche dall’altro la presentabilità per i rapporti stretti con i russi per lo sviluppo del vaccino Sputnik a Roma”.

Zingaretti difende la nomina di Paola Malanga

A proposito di nomine il presidente del Lazio Zingaretti difende oggi il cambio della guardia alla direzione della festa del cinema in una lettera al Corriere dice che Antonio Monda è stato direttore per ben 7 anni “io – scrive Zingaretti sono presidente di Regione da 9 anni dopo aver vinto 2 elezioni e il prossimo anno finirò senza drammi. Che un nuovo sindaco all’inizio del mandato voglia aprire una nuova stagione anche culturale lo trovo naturale”.

Addio alla figlia di De Gasperi

Si è spenta ieri nella sua abitazione romana a 99 anni Maria Romana De Gasperi, la figlia primogenita di Alcide, il Corriere ci ricorda che “aveva dedicato la vita a divulgare l’opera del padre statista. Partigiana – parola che riconquistato valore di questi tempi – saggista, politica e fondatrice della fondazione De Gasperi, fu segretaria particolare di suo padre, conobbe numerose personalità politiche e dopo la sua morte nel 1954 cominciò a curare le sue memorie e a scrivere saggi sulla sua figura” E lei fu tra coloro che accompagnarono De Gasperi nel primo viaggio in America nell’immediato dopoguerra quando l’Italia liberata era in disperata ricerca di aiuto. Lo scorso anno era stata nominata da Matterella cavaliere al merito della Repubblica italiana.